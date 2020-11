Πολιτική

Πολυτεχνείο: στη “σκιά” του κορονοϊού η φετινή επέτειος

Στεφάνι κατέθεσε το πρωί στο Πολυτεχνείο ο πρωθυπουργός. Εκδήλωση στο πρώην στρατόπεδο ΕΑΤ ΕΣΑ πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από την Αμερικανική πρεσβεία.

Μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών οι πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν ο καθένας με το δικό του τρόπο την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενότητας και υπευθυνότητας. “Σήμερα οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες μας, ειδικά τους νέους οι οποίοι δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Το διαχρονικό αίτημα για ελευθερία συμπληρώνεται από την υπευθυνότητα την οποία όλοι πρέπει να δείξουμε για να βγούμε πιο ισχυροί αλλά και πιο ενωμένοι από αυτήν την πρωτοφανή περιπέτεια” σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα που έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το χώρο του Πολυτεχνείου. “Η φετινή επέτειος γιορτάζεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω της πανδημίας. Το μήνυμα που εκπέμπει, όμως, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, είναι καθολικό: η δημοκρατία δεν είναι μόνο καθεστώς ελευθερίας, αλλά και ευθύνης” τόνισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο χώρο μαρτυρίου του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ στο πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσία περίπου 50 βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τηρώντας ωστόσο τα μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις. «Η μνήμη του Νοέμβρη είναι ζωντανή και το μήνυμα του Πολυτεχνείου φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook.

Η Χαριλάου Τρικούπη ντύθηκε με το σύνθημα “Το Πολυτεχνείο ζει μέσα στις καρδιές” με τη Φώφη Γεννηματά να στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω Twitter: “Με όπλα τις αξίες, τις ιδέες μας & τον αγώνα μας για μια όρθια, περήφανη & δίκαιη κοινωνία, δεν υποκύπτουμε στον διχασμό. Το Πολυτεχνείο είναι εδώ μας περιμένει υγιείς & δυνατούς”.

Στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στη συνέχεια το ΚΚΕ παρά τις απαγορεύσεις, πραγματοποίησε πορεία προς την αμερικανική Πρεσβεία. Σε συγκέντρωση του κόμματος, μάλιστα, στα Προπύλαια, ξέσπασαν επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές. “Είναι απαράδεκτο με πρόσχημα την πανδημία να παίρνονται αντιδραστικά, αντιλαϊκά μέτρα απαγόρευσης εκδηλώσεων εορτασμού του Πολυτεχνείου με το συμβολικό έτσι κι αλλιώς χαρακτήρα που αυτές παίρνουν φέτος” τόνισε νωρίτερα ο κ. Κουτσούμπας.

Συμβολική πορεία με επτά βουλευτές έκανε το ΜΕΡΑ25 με τον Γιάνη Βαρουφάκη. «Είμαστε εδώ στηρίζοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που φιμώνονται αυτήν την στιγμή από μία κυβέρνηση που δεν τους ενισχύει, τους δάσκαλους και τους μαθητές που είναι παρατημένοι στα σχολειά από μια κυβέρνηση που δεν έχει πάρει τα μέτρα εναντίον της πανδημίας. Για όλους αυτούς που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους σήμερα και το μόνο που έχουν να περιμένουν, μετά το τέλος της πανδημίας, που ευχόμαστε όλοι να έρθει γρήγορα, είναι ο πλειστηριασμός του σπιτιού και του μαγαζιού τους. Για εργαζόμενους, άνεργους, ανθρώπους που αυτήν την στιγμή υποφέρουν, την ώρα που η ολιγαρχία ακονίζει τα μαχαίρια και τα πιρούνια της», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρουφάκης.