Πολυτεχνείο - ΑΠΘ: Με κράνη και ρόπαλα αντιεξουσιαστές στις φοιτητικές εστίες (βίντεο)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Δεκάδες άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από την κεντρική είσοδο των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας, που μετέβη στο σημείο με δυνάμεις της.

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ αυτών αντεξουσιαστές και φοιτητές φορούν μάσκες, κάποιοι κράνη και κρατούν ρόπαλα, ενώ στην είσοδο έχουν αναρτήσει μεγάλο πανό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, διαμαρτύρονται για την απαγόρευση να πραγματοποιήσουν πορεία για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Στην περιοχή βρίσκονται διμοιρίες της αστυνομίας και δικυκλιστές αστυνομικοί που έχουν αποκλείσει κάθε σημείο διέλευσης προς το πανεπιστημιακό campus, το οποίο βρίσκεται κοντά στις Φοιτητικές Εστίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ένταση με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν από απόσταση τις κινήσεις τους.

Βίντεο: thestival