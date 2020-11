Οικονομία

Κορονοϊός - e-ΕΦΚΑ: Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Σε διευκρινίσεις για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης προχώρησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, μεριμνώντας πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων, υλοποίησε έγκαιρα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης, μέσω του οποίου, μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια συναλλαγές και περιλαμβάνει αναλυτικά:

α. Έξι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (συνημμένος πίνακας Α) τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2020, μέσω των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα, 939.090 συναλλαγές ασφαλισμένων.

β. Την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, το οποίο διεκπεραιώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα στελέχη των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Από τον Σεπτέμβριο του 2020, που λειτουργεί η πλατφόρμα, έχουν διεκπεραιωθεί εξ αποστάσεως - χωρίς προσέλευση στις δομές του e-ΕΦΚΑ - 61.964 αιτήματα που υποβλήθηκαν στη διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv από 55.416 ασφαλισμένους.

γ. Την υποβολή αιτήματος σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv για εξυπηρέτηση στο υποκατάστημα. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν 411.712 ραντεβού από 330.217 ασφαλισμένους.

Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις δομές του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13/11/2020), με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού και την προστασία της υγείας τόσο των ασφαλισμένων όσο και του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλευση των ασφαλισμένων, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού και για τη διεκπεραίωση μόνο συναλλαγών επείγοντος χαρακτήρα, καθώς εκ περιτροπής μέρος του προσωπικού προσέρχεται στα υποκαταστήματα και το υπόλοιπο εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι 21 συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που εξυπηρετούνται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα Β.

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και είτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, για να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως είτε να προγραμματίσουν ραντεβού, εφόσον το αίτημα είναι επείγον και περιλαμβάνεται στον πίνακα Β.

«Με συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους πολίτες, ο e-ΕΦΚΑ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε με όρους ασφάλειας να καλυφθούν αρχικά όλες οι επείγουσες ανάγκες των ασφαλισμένων και ακολούθως το μέγιστο δυνατό ποσοστό των λοιπών αιτημάτων. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ασφαλισμένοι θα σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, μέρος της εθνικής προσπάθειας που η χώρα και η κοινωνία καταβάλλει» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.