Δρέσδη: Συλλήψεις για την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο

Με πλούσιο "βιογραφικό" οι συλληφθέντες. Πώς έγινε η θεαματική ληστεία.

Μετά από έρευνες ενός χρόνου και την κινηματογραφική κλοπή διαμαντιών στο μουσείο της Δρέσδης η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε τρεις ύποπτους, ωστόσο τα πολύτιμα κοσμήματα παραμένουν ακόμα άφαντα.

Η αστυνομία επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στη συνοικία Νόικελν, στην καρδιά του Βερολίνου, όπου εξαπέλυσε μια σημαντική επιχείρηση με κινητοποίηση περισσότερων από 1.600 πρακτόρων.

Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για τα οποία υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι συμμετείχαν στη διάρρηξη του Μουσείου της Πράσινης Κρύπτης (Gruenes Gewoelbe) της Δρέσδης τον Νοέμβριο 2019, καθώς και 18 έρευνες με στόχο «διαμερίσματα, χώρους στάθμευσης και οχήματα».

Οι τρεις συλληφθέντες, γερμανικής υπηκοότητας, είναι ύποπτοι για «διακεκριμένες κλοπές» και δύο εξ αυτών και για «εμπρησμό».

Σύμφωνα με την ταμπλόιντ Bild, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή με τη δράση μιας λιβανικής καταγωγής οικογένειας του οργανωμένου εγκληματος, που είναι πολύ δραστήρια στη Γερμανία και ήδη εμπλέκεται στην κλοπή ενός γιγάντιου χρυσού νομίσματος 100 κιλών, αξίας περίπου 3,75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκλάπη το 2017 από το Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου.



Με προϊστορία στις κλοπές οι συλληφθέντες

Οι κακοποιοί είχαν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή, όμως το καναδικό νόμισμα, που είναι γνωστό ως το «Μεγάλο Φύλλο Σφενδάμου» και στο οποίο εικονίζεται η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, δεν βρέθηκε ποτέ. Οι ερευνητές εκτιμούν πως το έχουν αναμφίβολα λιώσει και ο χρυσός έχει πωληθεί ή σταλεί στο εξωτερικό.

Σχετικά με την κλοπή στη Δρέσδη, οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να ανακτήσουν όλη ή ένα μέρος της λείας, η οποία αποτελούνταν από κοσμήματα και αντικείμενα του 18ου αιώνα με πολύτιμους λίθους, πολλές «εκατοντάδες» διαμάντια, ένα από τα οποία 49 καρατίων.

Αυτό το μοναδικό κομμάτι στόλιζε μια επωμίδα και έτσι η αστυνομία της Σαξονίας έδωσε στην έρευνά της την ονομασία «η υπόθεση της επωμίδας». Ένα ξιφίδιο, η λαβή του οποίου είναι στολισμένη με εννέα μεγάλα και 770 μικρότερα διαμάντια περιλαμβάνεται επίσης στα αντικείμενα που έχουν κλαπεί.

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να ξαναβρούμε τα αντικείμενα έναν χρόνο μετά το έγκλημα», προειδοποίησε πάντως σήμερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Δρέσδης Τόμας Γκάιτνε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Πώς έγινε η θεαματική ληστεία

‘Στις 25 Νοεμβρίου 2019, οι διαρρήκτες μπήκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο μουσείο Gruenes Gewoelbe της Δρέσδης και χρειάσθηκαν μόνο μερικά λεπτά για να κλέψουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η διεύθυνση είχε δηλώσει πως τα κομμάτια που κλάπηκαν είναι «ανεκτίμητης» ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Η διάρρηξη είχε προκαλέσει συγκίνηση στη Γερμανία. Το υπουργείο Πολιτισμού είχε κάνει λόγο για «κομμάτια συστατικά της πολιτιστικής ταυτοτητάς μας ως έθνους».

Οι ερευνητές προσέφεραν αμοιβή 500.000 ερώ για οποιαδήποτε πληροφορία στην υπόθεση αυτή.

Μια πυρκαγιά είχε καταστρέψει έναν ηλεκτρικό μετασχηματιστή κοντά στο μουσείο, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθούν οι συναγερμοί του μουσείου και ο φωτισμός των γύρω δρόμων.

Μια κάμερα παρακολούθησης είχε ωστόσο συνεχίσει να λειτουργεί και κινηματογράφησε δύο άνδρες. Οι κλέφτες είχαν μπει από ένα μικρό άνοιγμα σ’ ένα παράθυρο του μουσείου και στη συνέχεια πέρασαν στο πράσινο θησαυροφυλάκιο του Αυγούστου του Δυνατού, εκλέκτορα της Σαξονίας και βασιλιά της Πολωνίας τον 18ο αιώνα.

Από το 1723, ο Αύγουστος ΙΙ, ο επιλεγόμενος Δυνατός, είχε μεταφέρει σ’ αυτό το μουσείο, το οποίο είχε κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα και είναι ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης, την προσωπική συλλογή του με κοσμήματα και έργα της Αναγέννησης ή μπαρόκ.

Σύμφωνα με την Bild, οι συλληφθέντες ανήκουν στην «οικογένεια Ρέμο», μια μεγάλη λιβανικής καταγωγής κουρδική οικογένεια, η οποία είχε συχνά στο παρελθόν προβλήματα με την αστυνομία και τη δικαιοσύνη.