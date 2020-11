Κόσμος

Τον καταζητούσαν στην Γαλλία για σεξουαλική επίθεση σε παιδί - Τον βρήκαν στην Ελλάδα

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, των γαλλικών αρχών, για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο.

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πρέβεζα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας, ένας 52χρονος Γάλλος ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, των γαλλικών αρχών, για σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 15 ετών. Το τελευταίο διάστημα, ο Γάλλος ζούσε σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Πρέβεζας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.