Κορονοϊός: 1350000 ευρώ για στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας - Οι όροι

Με 1.350.000 ευρώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει την ελληνική κινηματογραφία, λόγω της πανδημίας Covid-19.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «μετά την εμπεριστατωμένη συζήτηση που είχαμε στις 6 Οκτωβρίου με εκπροσώπους κινηματογραφικών επιχειρήσεων, το ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των αιθουσών τους. Στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση κινήτρων τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη των κινηματογράφων που τις προβάλλουν». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020. Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία

Όροι προγράμματος του ΥΠΠΟ

Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου δωδεκάμηνης λειτουργίας, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη, τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως Δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π. ).

Κάθε κινηματογράφος μπορεί να ενισχυθεί για τη προβολή ως και 3 ταινιών ανά κάθε κινηματογραφική περίοδο.

Το ύψος της ενίσχυσης του κινηματογράφου ανέρχεται ανά ταινία:

Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα

Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες

Εάν επιχείρηση κινηματογράφου πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υποβάλλει για τη κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως και την 31/1/2021 και για την κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Μάιος 2021 ως και την 31/7/2021, με ηλεκτρονική αίτηση στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά :

Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του.

Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης χειμερινού κινηματογράφου συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:

Η επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου δεν πρόβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.

Δεν έχουν εκδοθεί ακυρωτικά ή πιστωτικά τιμολόγια για τα παραστατικά των εταιρειών διανομής, της περίπτωσης (ii) της προηγούμενης παραγράφου

Το πρόγραμμα εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη της Δ/νσης «Hellas Film» του ΕΚΚ. Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εντός 30 ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος τους και με εισήγηση του γενικού Διευθυντή , το ΔΣ του ΕΚΚ εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στην επιχείρηση κινηματογράφου.

Η απόδοση του ποσού που εγκρίθηκε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση του ΔΣ του ΕΚΚ και μετά από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η καταβολή ΦΠΑ στα εγκεκριμένα ποσά βαρύνει το ΕΚΚ. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμιση τους.

Ο κινηματογράφος, στην επόμενη περίοδο, υποχρεώνεται να προβάλει πριν από κάθε προβολή ταινίας διαφημιστικό σποτ του ΕΚΚ με θέμα το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κινηματογραφίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ή άλλο συναφούς θεματικής επιλογής του ΕΚΚ.