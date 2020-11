Κοινωνία

ΟΔΟΣ: επίσημη πρώτη για τη νέα ομάδα της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Πρεμιέρα στους δρόμους της Αθήνας έκανε ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου το νέο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. με την ονομασία «Ομάδα Διαχείρισης Οργάνωσης Συγκεντρώσεων».

Μια νέα ομάδα αστυνομικών ενεργοποιήθηκε σήμερα, στα μέτρα της ΕΛΑΣ για το Πολυτεχνείο. Πρόκειται για την Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (Ο.Δ.Ο.Σ), που αποτελείται από 46 αστυνομικούς, 28 γυναίκες και 18 άνδρες, οι οποίοι -όπως αναφέρεται- έχουν εκπαιδευτεί για να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στα νέα τους καθήκοντα.

Οι αστυνομικοί της Ο.Δ.Ο.Σ φέρουν διακριτή στολή με λογότυπο-θυρεό της ομάδας, χωρίς οπλισμό και είναι εξοπλισμένοι με φορητούς ασυρμάτους, φακό σφυρίχτρα και είδη πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αναλαμβάνουν τη διαχείριση και οριοθέτηση συναθροίσεων χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας, και αξιοποιούν τεχνικές επικοινωνίας και διαμεσολάβησης με τους υπευθύνους της συνάθροισης, ώστε να αποφεύγονται πιθανές κλιμακώσεις και εντάσεις.