Τουρισμός: “Ανάσα” για εκατοντάδες επχειρήσεις

Ευνοϊκή διάταξη για τουριστικά λεωφορεία και τουριστικά καταλύματα φέρνουν στη Βουλή τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Τουρισμού.

Μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που ανακουφίζει εκατοντάδες επαγγελματίες του Τουρισμού φέρνουν προς ψήφιση στη Βουλή τα Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με διάταξη που ψηφίζεται σήμερα και αφορά στα τουριστικά καταλύματα για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19 αλλά και στα τουριστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ, τα ποσά αποζημίωσης που δίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις καθίστανται ακατάσχετα, ανεκχώρητα και αφορολόγητα προς όλο το Δημόσιο Τομέα και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί.