Κοινωνία

Lockdown: “Σαφάρι” για απείθαρχους και την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 160 χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα. Οι κυριότερες παραβάσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν τη Δευτέρα 16.11.2020 συνολικά 77.767 ελέγχους και κατέγραψαν 1.763 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 162.550 ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (66.584)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διότι βρισκόταν σε λειτουργία ενώ βάσει νόμου έχει ανασταλεί η λειτουργία του.

Πρόστιμο ύψους 1000€ σε ελαιοτριβείο διότι διαπιστώθηκε να μην τηρεί την υποχρέωση για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα εννέα (5.319) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναλύουν σε διαρκή βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και σε συνεννόηση με το Υπουργείο ΠΡΟΠΟ, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανασχεδιάζουν δυναμικά τη δράση τους με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.