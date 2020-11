Υγεία - Περιβάλλον

Εγκυμονούσα με κορονοϊό γέννησε ένα υγιέστατο μωρό (εικόνες)

«Η ζωή θα νικήσει» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Υγείας, συγχαίροντας τους γιατρούς.

Μια γυναίκα θετική στον κορονοϊό γέννησε με καισαρική ένα υγιέστατο μωρό, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Λεωνίδας Ρουμπάτης, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Συγχαρητήρια σε όλους! Πρώτη καισαρική τομή έγινε σήμερα το πρωί στο Γ.Ν. Κέρκυρας σε εγκυμονούσα θετική σε COVID-19, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Μπράβο σε όλους αυτούς τους άξιους επιστήμονες μας, που δείχνουν τον δρόμο ότι το Νοσοκομείο μας πρωτοστατεί για άλλη μια φορά».

Συγχαρητήρια έδωσε μέσω των social media και ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας: «Πρώτη καισαρική τομή σήμερα στο Γ.Ν. Κέρκυρας σε εγκυμονούσα θετική σε COVID-19. Μπράβο σε όλους τους άξιους επιστήμονές μας που δείχνουν το δρόμο. Η ζωή θα νικήσει!», δήλωσε.

