Κοινωνία

Σοκ: Έκοψε τα αυτιά των σκύλων του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης ζώων φέρνουν στο "φως" φιλοζωικές οργανώσεις των Χανίων.

Μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης σκύλων, ο ιδιοκτήτης των οποίων τους έκοψε τα αυτιά, φέρνουν στο "φως" οι φιλοζωικές οργανώσεις των Χανίων. Η ιστορία ξεκίνησε τον Αύγουστο και κατέληξε να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, με την παρέμβαση του φιλοζωικού συλλόγου.

Τι αναφέρουν οι φιλόζωοι:

“Στις 24 Αυγούστου επικοινώνησε μαζί μας η Ηλιάνα Μ. που βρισκόταν σε διακοπές στην Κρήτη,ότι σε ερημική περιοχή κοντά στους Αλιγούς Κισσάμου, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα Χανιά εντόπισε αλυσοδεμένα σε βαρέλια δύο σκυλιά σε κακή κατάσταση και ήδη είχε ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Στείλαμε αυθημερόν δική μας αναφορά και επικοινωνήσαμε με τον Διοικητή του ΑΤ κ. Χατζή και πράγματι, αστυνομικό κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή και εντόπισε τους δύο σκύλους που όντως ήταν σε κακή κατάσταση, ενώ διέθεταν βιβλιάριο υγείας αλλά όχι ηλεκτρονική σήμανση, το ένα δε, χρειαζόταν άμεση κτηνιατρική περίθαλψη γιατί είχε εκτεταμένες πληγές στα αυτιά.

Εντοπίστηκε ο κηδεμόνας ,ο οποίος φάνηκε πολύ συνεργάσιμος και μετέφερε τα ζώα στην οικία του, ενώ υποχρεώθηκε να τα μεταφέρει στον κτηνίατρο.

Σε αυτοψία της αστυνομίας στις 28 Αυγούστου, τα ζώα είχαν μεταφερθεί, σημανθεί και είχαν αρχίσει θεραπεία για τα αυτιά.

Στις 28 Οκτώβρη επικοινώνησε μαζί μας η δημοσιογράφος κα Ελένη Ηλιοπούλου από το zoosos.gr και μας μετέφερε μια καταγγελία που της έστειλαν και αφορούσε στα ίδια σκυλιά στους Αλιγούς που ήταν ξανά στο δρόμο αλυσοδεμένα, στις ίδιες συνθήκες.

Με έγγραφό μας ΦΣΧ857,ενημερώσαμε αμέσως το ΑΤ Κισσάμου ενώ ταυτόχρονα έγιναν διάφορες αναρτήσεις από φιλόζωους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη φιλοξενία των ζώων.

Τρεις εθελοντές από το Ηράκλειο ,η Έφη, ο Μπίλης και ο Νίκος, βρήκαν φιλοξενία για τα ζώα και επικοινωνήσαμε προκειμένου να πάρουμε εισαγγελική εντολή αφαίρεσης των ζώων.

Ο διοικητής του ΑΤ Κισσάμου περίμενε στο σημείο για ώρες τους εθελοντές προκειμένου να γίνει η αφαίρεση των ζώων και διαπιστώθηκε ότι τα αυτιά τους ήταν ασύμμετρα ακρωτηριασμένα, προφανώς όχι από κτηνίατρο, πράξη που έγινε μετά την πρώτη καταγγελία.

Μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο στα Χανιά για να πάρουμε τη γνωμάτευση προκειμένου να δώσει γραπτή εντολή ο εισαγγελέας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι αρνητικά σε ερλιχείωση και καλαζαρ, ενώ το θηλυκό είναι σε κακή θρεπτική κατάσταση.

Τα δύο ζώα βρίσκονται σε φιλοξενία στο Ηράκλειο, είναι πολύ φιλικά και αναζητούν τη δική τους οικογένεια.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξεχάσουν την προηγούμενη ζωή τους.

Το λυκόσκυλο είναι αρσενικό και το ονόμασαν Diablo,είναι 6 ετών ενώ το λευκό θηλυκό, η Αngel είναι 3 ετών.

Eυχαριστούμε πολύ την Ηλιάνα που δεν τα προσπέρασε, αλλά και τους 3 εθελοντές που αγωνίστηκαν για να βρεθεί φιλοξενία, καθώς τα περιστατικά είναι καθημερινά και οι εθελοντές ελάχιστοι καθώς και όλους όσοι συνέβαλλαν για να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο των ζώων.

Ο κηδεμόνας δεν εντοπίστηκε στα πλαίσια του αυτόφωρου και έχει σχηματιστεί δικογραφία από το ΑΤ Κισσάμου.”

Πηγή: animalscare.gr