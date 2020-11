Κοινωνία

Συνεπιμέλεια: Στην τελική ευθεία οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει παραδοθεί το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

Στην τελική ευθεία οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, που θα καθορίζουν εκ νέου την επιμέλεια και το χρόνο που θα περνούν τα παιδιά με τους γονείς τους μετά το διαζύγιο.

Ένα στα τέσσερα παιδιά υπολογίζεται ότι βιώνουν τις συνέπειες ενός χωρισμού, με δικηγόρους και εκπροσώπους συλλόγων γονέων να ζητούν δραστικές παρεμβάσεις που να διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς.



«Να μην αφαιρείται από το δικαστήριο επιμέλεια από έναν καλό γονέα, παρά μόνο από τους κακούς γονείς (…..) το παιδί να διαμένει και με τους δύο γονείς και μάλιστα κατά ίσο χρόνο και όταν ο δικαστής δίνει χρόνο γονέα-παιδιού, να δίνει ίσο αλλά ένα πρέπει να περιορίσει κάποιον από τους δύο γονείς να μην δίνει παρακάτω από τα 2/5 του συνολικού χρόνου του παιδιού», τονίζει ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος του συλλόγου "Συνεπιμέλεια".



Το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει παραδοθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, χρειάζεται βελτιώσεις επισημαίνουν νομικοί. Θα ήταν χρήσιμο λένε πριν από την απόφαση του δικαστή να υπάρχει γνωμοδότηση από ειδικούς επιστήμονες.



«Για να εκδοθεί μια σωστή και δίκαιη απόφαση ο δικαστής να λάβει υπ’ όψιν του γνώμες ή γνωμοδοτήσεις ή απόψεις επιστημόνων, οι οποίες μέχρι τώρα δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν, πχ ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παρά πέρα, να λειτουργήσουμε όπως λειτουργεί η Ε.Ε. και να εκδίδονται αποφάσεις που θα βασίζονται σε γνώμες ειδικών και όχι μόνο δικαστών, δικηγόρων ή στείρες νομικές απόψεις», επισημαίνει ο δικηγόρος Ηλίας Σιδέρης.



Ο τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι εκεί όπου βρισκόταν η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων και να αλλάζει μόνο με συμφωνία ή με δικαστική απόφαση ζητεί ο σύλλογος «Συνεπιμέλεια». Επιπλέον ζητεί να θεσπιστεί υποχρεωτικό σχέδιο ανατροφής τέκνου: «Να κάνουν χρήση υποχρεωτικά από την αρχή, από το στάδιο της υποχρεωτικής πρώτης διαμεσολάβησης ενός σχεδίου ανατροφής παιδιού (parenting plan), δηλαδή να έχουν γράψει σε ένα χαρτί απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο που θα έχει θέσει το Υπ.Δικαιοσύνης όλες τις συμφωνίες για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί τους.»



Στόχος των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι να υπάρξει ένα ευέλικτο πλαίσιο που να ευνοεί τη συνεννόηση των διαζευγμένων προς όφελος του παιδιού. Παράλληλα κινούνται οι διαδικασίες διαβούλευσης με εκπροσώπους κομμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση.