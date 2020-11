Κοινωνία

Πολυτεχνείο -Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Διαλύσαμε παράνομες συγκεντρώσεις

Η απάντηση του υπουργείου στις καταγγελίες για "όργιο αστυνομικής βίας" εναντίον διαδηλωτών.

"Η Αστυνομία χωρίς κανένα «όργιο αστυνομικής βίας», αλλά εφαρμόζοντας το νόμο που ισχύει για όλους τους πολίτες, χρησιμοποίησε μέτρα και μεθόδους διάλυσης με κλιμάκωση. Με τελευταία, αλλά αναγκαία, τη ρίψη χημικών", τονίζει το υπουργείο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για το σκηνικό έντασης στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

"Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας. Στις σημερινές δραματικές συνθήκες πανδημίας, ζητήθηκε από την Κυβέρνηση ο εορτασμός να γίνει χωρίς πορεία, με την κατάθεση στεφάνων. Η Αστυνομία απαγόρευσε τις συναθροίσεις με περισσότερα από 4 άτομα.

Σήμερα το πρωί στο πάρκο Ελευθερίας τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΚΕ έκαναν εκδηλώσεις και κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του ΕΑΤ ΕΣΑ, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και παραβιάζοντας την απαγόρευση.

Το ΚΚΕ συγκέντρωσε και 200 περίπου άτομα εμπρός από το σταθμό του μετρό στο Μέγαρο Μουσικής για να κατευθυνθεί προς την αμερικάνικη Πρεσβεία. Η Αστυνομία δεν το επέτρεψε. Τα άτομα προσήλθαν χρησιμοποιώντας παραπλανητικά sms. Η Αστυνομία ανέφερε στους διοργανωτές ότι η συγκέντρωση είναι παράνομη και ζήτησε τη διάλυσή της. Έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει σε λίγα λεπτά, γι’ αυτό δεν επενέβη εξαντλώντας κάθε όριο ανοχής.

Αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, εντελώς απρόκλητα το ΚΚΕ συγκέντρωσε περίπου 1.500 άτομα στα Προπύλαια και προσπάθησε να κάνει πορεία. Η Αστυνομία ζήτησε επανειλημμένα την αποχώρηση. Με διάφορα προσχήματα για παρουσία εισαγγελέα – που ήταν ήδη ενήμερος - και διαμαρτυρίες για «σκισμένα πουκάμισα» οι διαδηλωτές δεν υποχώρησαν.

Η Αστυνομία χωρίς κανένα «όργιο αστυνομικής βίας», αλλά εφαρμόζοντας το νόμο που ισχύει για όλους τους πολίτες, χρησιμοποίησε μέτρα και μεθόδους διάλυσης με κλιμάκωση. Με τελευταία, αλλά αναγκαία, τη ρίψη χημικών.

Τα γεγονότα είναι καταγεγραμμένα και θα δοθούν στη δημοσιότητα. Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν και επανασυγκεντρώθηκαν.

Έγιναν προσαγωγές και ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Η σημερινή μέρα δεν είναι ένα παιχνίδι για να ξεπεράσουμε την απαγόρευση. Ο κορωνοϊός δεν αφήνει τέτοια περιθώρια, παρά μόνο σε ασυνείδητους. Όσοι αδιαφορούν με τις πράξεις τους για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά και περιφρόνηση γι αυτούς που δίνουν μάχη για τη ζωή στα νοσοκομεία.

Το πρωί η Αστυνομία σε ελέγχους βρήκε κράνη, κοντάρια, μάσκες. Αυτοί που τα κατείχαν, θα έπρεπε να είναι οι μοναδικοί παραβάτες σήμερα.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει ολόκληρη τη μέρα, όπως και κάθε μέρα, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να εφαρμόζει το νόμο. Με τη μέγιστη δυνατή ανοχή. Αλλά και με μια μεγάλη κόκκινη γραμμή. Τη νομιμότητα και την δημόσια υγεία. Στη συνέχεια το λόγο έχει η δικαιοσύνη και η κρίση των πολιτών".