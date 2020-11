Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 2422 κρούσματα της Τρίτης

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων COVID-19. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο “κόκκινο”.

Νέο ρεκόρ στους διασωληνωμένους, 63 θανάτους και 2.422 κρούσματα ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ.

Η γεωγραφική κατανομή των 2422 εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Aναλυτικότερα:

(6) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

(3) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως.

(2413) εγχώρια κρούσματα,

Συγκεκριμένα:

513 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής

595 κρούσματα από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

17 κρούσματα από την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα από την Π.Ε. Άνδρου

2 κρούσματα από την Π.Ε. Αργολίδας

2 κρούσματα από την Π.Ε. Αρκαδίας

4 κρούσματα από την Π.Ε. Άρτας

34 κρούσματα από την Π.Ε. Αχαΐας

15 κρούσματα από την Π.Ε. Βοιωτίας

30 κρούσματα από την Π.Ε. Γρεβενών

87 κρούσματα από την Π.Ε. Δράμας

49 κρούσματα από την Π.Ε. Έβρου

12 κρούσματα από την Π.Ε. Εύβοιας

3 κρούσματα από την Π.Ε. Ευρυτανίας

1 κρούσμα από την Π.Ε. Ζακύνθου

10 κρούσματα από την Π.Ε. Ηλείας

62 κρούσματα από την Π.Ε. Ημαθίας

20 κρούσματα από την Π.Ε. Ηρακλείου

1 κρούσμα από την Π.Ε. Θάσου

1 κρούσμα από την Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρούσμα από την Π.Ε. Θήρας

17 κρούσματα από την Π.Ε. Ιωαννίνων

36 κρούσματα από την Π.Ε. Καβάλας

1 κρούσμα από την Π.Ε. Καλύμνου

11 κρούσματα από την Π.Ε. Καρδίτσας

18 κρούσματα από την Π.Ε. Καστοριάς

3 κρούσματα από την Π.Ε. Κέας-Κύθνου (Κέα)

15 κρούσματα από την Π.Ε. Κέρκυρας

48 κρούσματα από την Π.Ε. Κιλκίς

24 κρούσματα από την Π.Ε. Κοζάνης

11 κρούσματα από την Π.Ε. Κορινθίας

3 κρούσματα από την Π.Ε. Κω

2 κρούσματα από την Π.Ε. Λακωνίας

159 κρούσματα από την Π.Ε. Λάρισας

2 κρούσματα από την Π.Ε. Λασιθίου

11 κρούσματα από την Π.Ε. Λέσβου

10 κρούσματα από την Π.Ε. Λήμνου

42 κρούσματα από την Π.Ε. Μαγνησίας

11 κρούσματα από την Π.Ε. Μεσσηνίας

32 κρούσματα από την Π.Ε. Ξάνθης

76 κρούσματα από την Π.Ε. Πέλλας

14 κρούσματα από την Π.Ε. Πιερίας

5 κρούσματα από την Π.Ε. Πρέβεζας

3 κρούσματα από την Π.Ε. Ρεθύμνου

39 κρούσματα από την Π.Ε. Ροδόπης

12 κρούσματα από την Π.Ε. Ρόδου

103 κρούσματα από την Π.Ε. Σερρών

2 κρούσματα από την Π.Ε. Σποράδων

1 κρούσμα από την Π.Ε. Σύρου

17 κρούσματα από την Π.Ε. Τρικάλων

24 κρούσματα από την Π.Ε. Φθιώτιδας

58 κρούσματα από την Π.Ε. Φλώρινας

5 κρούσματα από την Π.Ε. Φωκίδας

52 κρούσματα από την Π.Ε. Χαλκιδικής

12 κρούσματα από την Π.Ε. Χανίων

3 κρούσματα από την Π.Ε. Χίου

71 κρούσματα υπό διερεύνηση.