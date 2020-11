Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα επιστρέφουν στα ράφια (λίστα)

Νέα αλλαγή στα σούπερ μάρκετ: Αυτά τα είδη θα πωλούνται κατ' εξαίρεση.

Τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστημάτα εντός των αεροδρομίων της χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side), να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown δίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι με την ίδια ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ποια διαρκή καταναλωτικά αγαθά θα μπορούν να πωλούνται από το δίκτυο των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η πώληση των εξής αγαθών: κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και παπλώματα, βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, λαμπτήρες, σάρωθρα για οικιακή καθαριότητα, σκούπες και βούρτσες για την οικιακή καθαριότητα, καθώς και συσκευές υγραερίου οικιακής χρήσεως, όπως επίσης και καλσόν, παλτό, ημίπαλτα, κάπες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη καθώς και είδη υποδηματοποιίας (σ.σ. παντόφλες).

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:

α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,

β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,

γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,

δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,

ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,

στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54,

ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,

η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.61,

θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65,

ι) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), το λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), το λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22)/ΚΑΔ 47.71 και

ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.

