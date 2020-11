Πολιτική

Βουλή: “Μετωπική σύγκρουση” μεταξύ ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης

Θυελλώδης συνεδρίαση με βαρύτατες εκφράσεις, με αφορμή τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο.

Σφοδρότατη ήταν η αντιπαράθεση που ξέσπασε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στο ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, με αφορμή την παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Χήτα για την κατάληξη των σημερινών επεισοδίων για το Πολυτεχνείο. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης επέκρινε την Κυβέρνηση για υποκρισία και «τζάμπα απειλές» στους πολίτες με την επιβολή προστίμων, την ίδια ώρα που επέτρεψε την παραβίαση των μέτρων στο ΚΚΕ.

«Η πολιτική μ@λ@κία και η ανοησία έχουν τα όριά τους», ήταν η οργισμένη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου.

«Παρακαλώ να το πάρετε πίσω», είπε ο αντιπρόεδρος Απόστολος Αβδελάς, απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΚΚΕ.

«Να μην με παρακαλείτε καθόλου! Δεν διαγράφω και δεν αναιρώ τίποτα!», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Σας παρακαλώ να το αποσύρετε. Μπορείτε να το πείτε και με άλλον τρόπο», επέμεινε ο Απόστολος Αβδελάς.

«Το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι η πολιτική μ@λ@κία και η ανοησία - το επαναλαμβάνω - έχει και τα όριά της! Μετατραπήκατε δυστυχώς, σε δεξιό δεκανίκι της Κυβέρνησης στην εγκληματική επίθεση, στη βία και στον αυταρχισμό. Στις προπηλακίσεις και στις προσαγωγές! Φαίνεται ζηλέψατε τη δόξα της Χρυσής Αυγής που απουσιάζει! », είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Στον βούρκο του συναδέλφου δεν θα πέσουμε. Δεν έχουμε διάθεση να λερωθούμε», είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε: «Μάλλον λησμονεί, παρά τη μακρά του κοινοβουλευτική παρουσία, ότι βρίσκεται στο Κοινοβούλιο και φυσικά οι άναρθρες κραυγές του δεν πρόκειται να συγκινήσουν κανέναν. Άλλοι παρανόμησαν και δεν συνελήφθησαν σήμερα. Ο νόμος είναι για όλους. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για τον ίδιο», είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας.

«Έγιναν συλλήψεις! Είστε δεξιό δεκανίκι της Κυβέρνησης στη βία και στον αυταρχισμό. Όσο συνεχίζετε να λέτε αυτές τις ανοησίες, κάνετε προβοκάτσια», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Είναι λυπηρό στη σημερινή γιορτή της δημοκρατίας και του μηνύματος της ελευθερίας, να ακούμε τέτοιες εκφράσεις στον βωμό της δημοκρατίας. Λυπάμαι πάρα πολύ», είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

«Όλοι λυπούμαστε και δεν το περίμενα αυτό! », είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Αβδελάς.

«Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τον προβληματισμό μου. Σε αυτή την αίθουσα τα πάντα μπορεί να λεχθούν με τον ανάλογο και τον προσήκοντα τρόπο», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος και πρόσθεσε ότι ο εκνευρισμός για γεγονότα εκτός κοινοβουλίου, δεν πρέπει να μεταφέρει την ατμόσφαιρα των γεγονότων εκείνων εντός του Κοινοβουλίου. «Εμείς ως ΝΔ από τέτοια φαινόμενα, εντός του Κοινοβουλίου, διαχωρίζουμε τελείως τη θέση μας», είπε ο Χρήστος Μπουκώρος.

Του επεισοδίου είχε προηγηθεί στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας που κατήγγειλε ότι «σήμερα το πολιτικό σύστημα ξεγυμνώθηκε αφού η Κυβέρνηση από τη μια έκλεισε εκκλησίες, άφησε ανοιχτά τα τζαμιά, απαγόρευσε τις παρελάσεις την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, αφού δεν κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη στην εθνική επέτειο, σήμερα κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, κούνησε το δάχτυλο στους Έλληνες να μην διαδηλώσουν, καλλιέργησε σκηνικό έντασης, έβγαλε 6.000 αστυνομικούς στον δρόμο για να δούμε ότι 1.500 στελέχη του ΚΚΕ έκαναν διαδήλωση και δεν τους ακούμπησε κανείς».

«Σας γλεντάνε κανονικά. Καλά σας κάνουν. Είστε ευαίσθητοι αλά καρτ. Στη Θεσσαλονίκη τους καταστηματάρχες τους συλλάβατε επειδή διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο των μαγαζιών τους και τους ρίξατε και χημικά. Σήμερα δεν άνοιξε ρουθούνι το πρωί, ούτε καν να πλησιάσετε για συλλήψεις. Συλλάβατε τρία τέσσερα παλληκάρια Κυπρίους που έβαλαν σημαία στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου, τη μέρα που ο Ερντογάν έκανε παρέλαση στα Βαρώσια. Γι’ αυτό τρελαίνεται ο κόσμος. Το άδικο δεν το θέλει κανείς», δήλωσε ο κ. Χήτας που κατηγόρησε την κυβέρνηση για «τζάμπα τσαμπουκά», τον Χρυσοχοϊδη για τζάμπα απειλές, ότι ήταν 6.000 αστυνομικοί και δεν ακούμπησε άνθρωπος τους διαδηλωτές του ΚΚΕ.

Ο βουλευτής αναρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί κάποιος για την εικόνα που παρουσιάζει η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο για όσα γίνανε σήμερα. Επίσης κατηγόρησε τα κόμματα της Αριστεράς, ιδίως το ΚΚΕ ότι παραβίασε τη νομιμότητα. «Δεν μπορείτε εσείς να παρανομείτε. Έχετε τα ίδια δικαιώματα που έχουν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Ζυγιστήκατε και βρεθήκατε όλοι ελλιποβαρείς. Καμία ιδέα δεν είναι πάνω από την επιβίωση», είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας που επικαλέστηκε και δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη ότι είναι σωστή η απόφαση της Κυβέρνησης να μην γίνουν παρελάσεις την 25η Μαρτίου για λόγους ιατρικούς. «Είναι πιο σημαντική η επέτειος της 17 Νοέμβρη από την επέτειο της 25ης Μαρτίου ή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου; », είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης και είπε ότι πρέπει να λάβει απόφαση η Βουλή να επιστραφούν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους πολίτες για τις μετακινήσεις τους, αφού δεν επιβλήθηκαν στο ΚΚΕ.