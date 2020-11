Κόσμος

ΕΕ: Η Βουλγαρία μπλόκαρε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία

Πώς αιτιολόγησε η Βουλγάρα Υπουργός Εξωτερικών την απόφαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Η Βουλγαρία αρνήθηκε να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βόρεια Μακεδονία, μπλοκάροντας επί της ουσίας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας αυτής, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Εκατερίνα Ζαχαρίεβα είπε ότι η Σόφια δεν μπορεί προς το παρόν να στηρίξει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των “27” και των Σκοπίων, λόγω των ανοιχτών γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.

«Σε αυτό το στάδιο η Βουλγαρία δεν μπορεί να στηρίξει το προσχέδιο του διαπραγματευτικού πλαισίου με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τη διεξαγωγή της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης», είπε η Υπουργός Εξωτερικών μετά τη λήξη του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν τον Μάρτιο ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να ενταχθούν στην Ένωση. Η επίσημη έναρξη αυτών των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο βαλκανικές χώρες επρόκειτο να γίνει τον Δεκέμβριο.

Η Ζαχαρίεβα είπε ότι η Βουλγαρία ενέκρινε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Αλβανία.