Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 78χρονη νίκησε τον ιό και βγήκε από τη ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας. Αποσωληνώθηκε και εξήλθε από την Εντατική, 78χρονη με υποκείμενα νοσήματα.

Άλλη μια ελπιδοφόρα είδηση έρχεται σήμερα, αυτή τη φορά από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αποσωληνώθηκε και εξήλθε σήμερα από τη ΜΕΘ-COVID, 78χρονη από την Κομοτηνή με υποκείμενα νοσήματα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αποσωληνώθηκαν δύο ασθενείς, άνδρες, 52 και 54 ετών, που νοσηλεύονταν στην ΜΕΘ -COVID, του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.