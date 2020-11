Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές: Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο - Τι προβλέπει

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για εργαζόμενους σε φορείς εκτός δημoσίων υπηρεσιών.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι από 1/1/2021 μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1/6/2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός γενικής Κυβέρνησης».

Ρυθμίσεις για τμηματική καταβολή

Με το ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται επίσης ρυθμίσεις για την τμηματική καταβολή έως και 24 μηνιαίες δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30/4/2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού.

Προσωρινός διακανονισμός

Παρέχεται παράλληλα δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε οφειλές ασφαλιστικών οφειλών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά 3 μήνες στο πλαίσιο αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών κορονοϊού αλλά απώλεσαν την ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιούνιος – Οκτώβριος 2020.

Επίσης, παρατείνεται έως τις 31/12/2023 ο προσωρινός διακανονισμός ασφαλιστικών οφειλών και αναστέλλεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν μέχρι την 30/4/2020 ενεργό προσωρινό διακανονισμό.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 5 μέρη με τα οποία εισάγονται ρυθμίσεις:

για την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της στήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας – αναδοχής, της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, της ανάδειξης καίριων ζητημάτων σχετικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων και την εν γένει ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας

για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό τη μείωση του μη μισθολογικού κοστους, τη διευκόλυνση καταβολής οφειλών μέσω ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid – 19 την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του e – ΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

για την αντιμετώπιση μιας σειράς οργανωτικών ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ

για την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

για την θέσπιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανέργων