BCL: Αγχώθηκε αλλά νίκησε η ΑΕΚ

Θρίλερ η τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League για την Ένωση.

Αήττητη συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία της η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε με 83-81 της Σολέ στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, γράφοντας το «3 στα 3» στον 3ο όμιλο. Στον αντίποδα, η γαλλική ομάδα συνεχίζει να... αγνοεί τη νίκη (3 ήττες) στη διοργάνωση.

Τα... ξεσπάσματα και η ψυχραιμία της ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα, οδήγησαν τους «κιτρινόμαυρους» στη νίκη επί της Σολέ, η οποία αξιοποίησε όλα τα λάθη της ελληνικής ομάδας και πάλεψε μέχρι τέλους για το «διπλό».

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (21-20), η ΑΕΚ κυριάρχησε στα ριμπάουντ και με τον Λοτζέσκι «ζεστό» στην επίθεση ξέφυγε με +13 (37-24 στο 15΄). Ωστόσο, τα 10 λάθη, με τα οποία έκλεισε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου τη δεύτερη περίοδο, βοήθησαν τη Σολέ να απαντήσει με επιμέρους σκορ 6-13 και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -6 (43-37).

Με τον Κρομά να συνεχίζει να αποτελεί «πονοκέφαλο» για την άμυνα της ελληνικής ομάδας και την ΑΕΚ να ψάχνει τη διάρκεια της, οι Γάλλοι πέτυχαν την ανατροπή στην τρίτη περίοδο, προσπερνώντας με 55-56. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ενεργοποίησαν άμεσα την άμυνά τους στο τελευταίο δίλεπτο, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (61-58). Στον... επίλογο του αγώνα, ο Μορέιρα κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια διατηρώντας το προβάδισμα της ΑΕΚ. Η Σολέ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (80-79 στα 15.6΄΄ για τη λήξη), αλλά η ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών και η άμυνα γλίτωσαν την Ένωση από το... έμφραγμα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γιανίκ Μορέιρα με 21 πόντους , ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε ο Ματ Λοτζέσκι με 18. Από τη γαλλική ομάδα ξεχώρισε ο Λασάνβ Κρομά με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 43-37, 61-58, 83-81.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνκγκφορντ 13 (2), Λοτζέσκι 18 (2), Ματσιούλις 8 (1), Σλότερ 5, Ζήσης 3, Γκίκας 2, Γιάνκοβιτς 2, Κατσίβελης 6 (1), Μορέιρα 21, Ρογκαβόπουλος 5 (1).

ΣΟΛΕ (Κουντέρ): Μπλέικς 16 (2), Ντιαρά 19, Φοφανά 3 (1), Χροβάτ 7, Κρομά 22 (3), Ντέιβενπορτ 8, Ντιμάνς, Στόκτον 6.