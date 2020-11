Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid tests σε έξι πόλεις της περιφέρειας

Διενεργήθηκαν περισσότεροι από χίλιοι δωρεάν “drive through” έλεγχοι σε Ξάνθη, Φάρσαλα, Ρόδο, Καλαμάτα, Γύθειο και Καστοριά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τρίτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.085 rapid tests και βρέθηκαν 66 κρούσματα (6,08%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 30 άνδρες και 36 γυναίκες. Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Ξάνθη

Στον εξωτερικό χώρο απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου. έγιναν 302 έλεγχοι και βρέθηκαν 49 θετικά (16,2%). Πρόκειται για 24 άνδρες και 25 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Φάρσαλα

Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ επιχείρησαν στα Φάρσαλα. όπου διενεργήθηκαν 253 έλεγχοι και ανευρέθηκαν 8 κρούσματα (3,16%). Πρόκειται για 2 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

Ρόδος

Η drive through δειγματοληψία στη Ρόδο οργανώθηκε στο 3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας (parking super market Lidl). Συνολικά έγιναν 103 rapid test, 5 εκ των οποίων ήταν θετικά (4,85%). Πρόκειται για έναν άνδρα και 4 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

Καλαμάτα

Οι ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ πραγματοποιούν καθημερινά drive through δειγματοληπτικό έλεγχο στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 164 έλεγχοι και βρέθηκαν 3 κρούσματα (1,82%). Πρόκειται για 2 άνδρες και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

Γύθειο

Κατά το σημερινό drive through έλεγχο στη Λακωνία, διενεργήθηκαν 178 rapid test στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Γυθείου, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Καστοριά

Οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ οργάνωσαν drive through δειγματοληψία στη λεωφόρο Κύκνων. Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test και ανευρέθη ένα θετικό. Αφορά άνδρα ηλικίας 65 ετών.

Σημεία ελέγχων για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Για αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) θα πραγματοποιήσουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Πάρος: Ποτάμι Νάουσας, στον χώρο των ΚΤΕΛ, 09:00-13:00

Ελασσόνα: 09:00-15:00

Καρδίτσα: Στην Εμποροπανήγυρη, 09:00-15:00

Αργολίδα: 2ο χλμ της οδού Ναυπλίου-Ν. Κίου 10:00 - 14:00

Ρόδος: Παραδείσι, Καποδιστρίου 2, 11:30-14:00

Ξάνθη: Απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου, από τις 10:00 - 14:00

Καλαμάτα: Στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού, από τις 08:30 -14:00