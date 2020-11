Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: Σύμβαση με την CureVac για 405 εκατ. δόσεις εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 5η κατά σειρά σύμβαση που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με φαρμακευτική εταιρεία.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σήμερα, σύμβαση με την ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία CureVac για την προμήθεια 405 εκατ. δόσεων εμβολίου κατά του covid-19.

Στη σύμβαση προβλέπεται αρχική αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων και η δυνατότητα να ζητηθούν έως και 180 εκατομμύρια δόσεις ακόμα. Η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19.

Η σημερινή σύμβαση με την CureVac είναι η 5η κατά σειρά που υπογράφει η Επιτροπή με φαρμακευτική εταιρεία και διευρύνει το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη. Στο χαρτοφυλάκιο αυτόπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca. Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, καθώς και οι διερευνητικές συνομιλίες με την εταιρεία Moderna.

"Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά", τονίζει η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Λίγες ημέρες μετά τη σύμβασή μας με τη BioNTech και Pfizer, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω μια νέα συμφωνία με μια πολλά υποσχόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία. Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1,2 δισ. δόσεις και εκπληρώνει τη δέσμευσή της για εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά εμβόλια όχι μόνο για τους πολίτες της ΕΕ αλλά και για τα φτωχότερα και πλέον ευάλωτα άτομα του κόσμου. Τα περισσότερα από αυτά τα υποψήφια εμβόλια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών και ελπίζουμε ότι η διαδικασία έγκρισης θα επιβεβαιώσει αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Μόλις εγκριθούν, θα αναπτυχθούν γρήγορα και θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την πανδημία.»