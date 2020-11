Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε μερικό lockdown και τον Δεκέμβριο η Ολλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τη μείωση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός Ρούτε τόνισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα πως τα περισσότερα από τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως τα μέσα Δεκεμβρίου, παρά την πρόσφατη μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα.

«Είναι ωραία όσα καταφέραμε μαζί», είπε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αφότου αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσαν πως οι νέες μολύνσεις μειώθηκαν κατά 15% την τελευταία εβδομάδα. «Όμως, εάν κοιτάξει κανείς γύρω στην Ευρώπη, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ζοφερή», τόνισε, με τις περισσότερες χώρες να ενισχύουν τα μέτρα παρά να τα χαλαρώνουν.

Νωρίτερα σήμερα, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ολλανδίας (RIVM) ανακοίνωσε πως καταγράφηκαν 37.706 νέα κρούσματα COVID-19 την εβδομάδα έως τη 17η Νοεμβρίου, ένας αριθμός μειωμένος από τα 43.621 νέα κρούσματα την εβδομάδα έως τη 10η Νοεμβρίου και ο χαμηλότερος από τις αρχές Οκτωβρίου.

«Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων με θετικό τεστ παραμένει πολύ υψηλός», σημείωσε το RIVM, με περισσότερες από 150 μολύνσεις ανά 100.000 πολίτες σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η Ολλανδία εισήλθε σε μερικό lockdown στα μέσα Οκτωβρίου και η κυβέρνηση Ρούτε ενίσχυσε περαιτέρω τα περιοριστικά μέτρα την 3η Νοεμβρίου, λίγο αφότου τα ημερήσια κρούσματα αυξήθηκαν σε άνω των 11.000 στις 30 Οκτωβρίου.

Οι δημόσιες συναθροίσεις απαγορεύονται αυτή τη στιγμή, η χρήση της μάσκας «συστήνεται έντονα» εντός των καταστημάτων και τα εστιατόρια λειτουργούν μονάχα για υπηρεσίες take away. Τα σχολεία παρέμειναν ανοικτά.

Ο Ρούτε επεσήμανε σήμερα πως ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση το 2021 θα περιλαμβάνει ένα μείγμα «μαζικών εμβολιασμών, γιατρών που θα εργάζονται σε καλές συνθήκες και ακόμα περισσότερων και γρηγορότερων τεστ».

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 2.146 ασθενείς COVID-19 σε ολλανδικά νοσοκομεία και 576 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το σύστημα Υγείας της χώρας βρίσκεται υπό πίεση και τα τακτικά χειρουργεία έχουν ανασταλεί.