Κοινωνία

Τρεις πυλώνες για τη στέγαση και την εργασία αστέγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τους τρεις πυλώνες του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» καθορίζει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.

Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών Θυμάτων Βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.



'Ατομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Οι τρεις άξονες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Επίσης, επανακαθορίζεται η έννοια των αστέγων ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Συγκεκριμένα, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος οι άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους δήμους.

Εως 31 Δεκεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για επίδομα γέννησης

Μεταξύ άλλων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, αν οι δικαιούχοι, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, απώλεσαν την προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης.