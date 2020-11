Κοινωνία

Καταδίωξη αυτοκινήτου που μετέφερε 53 κιλά κάνναβης (εικόνες)

“Λαβράκι” έβγαλε ο έλεγχος της Αστυνομίας σε περιοχή της μεθορίου.

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας οδήγησαν στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός Έλληνα, που προσπάθησε να εισάγει στη χώρα μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας κοντά σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς να οδηγεί όχημα και σε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με σκοπό να διαφύγει.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει εκ νέου απωθώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει και συνελήφθη.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 37 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 53 κιλών και 906 γραμμαρίων.

Επιπλέον κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 790 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του, καθώς και το παραπάνω όχημα που χρησιμοποίησε για την παράνομη δραστηριότητά του, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε άλλο όχημα.

Του επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα για κίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας και έλλειψη βεβαίωσης μετακίνησης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.