Αθλητικά

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Νικητής στη “μάχη” με τον Ρούμπλεφ

Συγκλονιστικός ο αγώνας που κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση στο πρώτο σετ, πάλεψε σκληρά στη συνέχεια και στο τέλος νίκησε με 2-1 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ κι έφυγε θριαμβευτής από την Ο2 Αρένα του Λονδίνου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Ντομινίκ Τιμ, κατέβαλε απόψε τον Ρώσο αντίπαλό του στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γκρουπ “London 2020” και οι ελπίδες για υπερασπιστεί τον τίτλο του αυξήθηκαν.

Ο 22χρονος πρωταθλητής θα προκριθεί με νίκη επί του Ράφα Ναδάλ την τελευταία αγωνιστική, καθώς ο Ισπανός έχασε από τον Ντομινίκ Τιμ στον αγώνα που προηγήθηκε, ενώ σε περίπτωση νίκης του Ναδάλ και του Τιμ επί του Ρούμπλεφ, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία.

Ο Τσιτσιπάς πήρε δια... περιπάτου το πρώτο σετ με 6-1, ύστερα από 19 λεπτά, αλλά ο Ρώσος έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να ισοφαρίσει κατακτώντας το επόμενο με 6-4.

Οι δύο τενίστες πήγαν πόντο-πόντο στο τρίτο σετ (6-6), ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 5-2 στο τάι μπρέικ, αλλά δέχθηκε σερί 4-0, που όμως δεν το “πλήρωσε”, καθώς με τρεις αναπάντητους πόντους, έφτασε στην πολυπόθητη νίκη.