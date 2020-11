Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα υπάρχει μια τάση που δημιουργεί την ανάγκη να κινηθούμε περισσότερο συνειδητοποιημένα ώστε να επουλώσουμε τα κακώς κείμενα του παρελθόντος.

ΚΡΙΟΣ: Επαγγελματικά θέματα και θέματα καριέρας έρχονται σήμερα να σας χτυπήσουν την πόρτα. Μην πτοείστε από τις δυσκολίες του χθες και σε καμία περίπτωση μην αφήνετε τις δυσάρεστες αναμνήσεις να σας βάλουν εμπόδια σε ότι θέλετε να πετύχετε σήμερα. Ερωτικά η μέρα φαίνεται να σας ανήκει καθώς το πλούσιο και πηγαίο ταπεραμέντο σας προκαλεί θετικές αντιδράσεις και άμεσες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Στους κύκλους των φίλων σας έχετε πολλές ευκαιρίες και πιθανότητες να συναντήσετε κάποιο άτομο που κυριολεκτικά θα σας γοητεύσει…

ΤΑΥΡΟΣ: Κάθε μέρα σας δίνετε μια επιπλέον δυνατότητα να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να κινηθείτε για να βελτιώσετε τις καταστάσεις που σας προβληματίζουν. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να λύσετε μια διαφωνία ή να λάβετε εξηγήσεις για μια συμπεριφορά που σας εξέπληξε με ένα ξέσπασμα τελείως ξαφνικό και απρόσμενο. Οι πιθανότητες να συμφιλιωθείτε είναι πολλές και ίσως αυτό να σας κάνει να βγείτε από την κακή διάθεση. Ερωτικά για να διατηρήσετε ότι υπάρχει ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε την… υποχώρηση.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ένας προβληματισμός σήμερα σχετικά με τη σχέση σας με τον ερωτικό σας σύντροφο θα μπορούσε να σας χαλάσει τη διάθεση θέλοντας κάποιες στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης με μόνη συντροφιά τον εαυτό σας. Κανείς δεν θα μπορούσε να σας δώσει καλύτερες συμβουλές σήμερα από το ένστικτό σας που δεν σας έχει απογοητεύσει ποτέ. Πάρτε τον χρόνο που θέλετε και μην αναλώνεστε σε άσκοπες συζητήσεις. Η αυριανή μέρα είναι περισσότερο ασφαλής για αποφάσεις… τότε που ο θυμός θα καταλαγιάσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα έχει έναν ομολογουμένως πιο ήπιο χαρακτήρα και αυτό είναι σίγουρα προς όφελός σας αν αποφασίσετε να δώσετε κάποιες λύσεις σχετικά με θέματα που σας αποσυντόνισαν με τους φίλους ή ιδιαίτερα με το τον ερωτικό σας σύντροφο. Αν δείτε τις καταστάσεις από μια άλλη αντικειμενική γωνία θα μπορούσατε να κατανοήσετε τους αγαπημένους φίλους σας για την συμπεριφορά τους ή σε σχέση με το ταίρι σας καλά θα κάνετε να κλείσετε εντελώς το θέμα δίνοντας και δείχνοντας …κατανόηση.

ΛΕΩΝ: Η διαίσθησή σας σήμερα θα μπορούσε πραγματικά να σας βοηθήσει για να βγείτε από ένα επαγγελματικό αδιέξοδο δίνοντας τις καλύτερες λύσεις σε προβλήματα που στην αρχή είχαν μεγάλη σοβαρότητα. Βρίσκεστε σε αναμονή μεγάλων εξελίξεων και καλό θα ήταν να συντονιστείτε με τη λογική επικεντρώνοντας ιδιαίτερα τη σκέψη σας στους στόχους σας. Το κλίμα στα ερωτικά σας έχει σήμερα την ευκαιρία να αλλάξει μορφή αρκεί να φανείτε μεγαλόκαρδοι…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει σε επαφή με το παιδί που τόσο επιμελώς κρύβετε μέσα σας. Ίσως μοιάζει με εκείνες τις μέρες που πέρα από την επιμελή τακτοποίηση όλων γύρω σας αποφασίζετε να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας κάνει να νοιώθετε χαρούμενοι. Τα ερωτικά δεν θα μπορούσαν να μην σας απασχολήσουν σήμερα καθώς οι συγκυρίες σε θέματα τέτοια δεν έχουν σκοπό να σας αφήσουν παραπονεμένους. Αν ξέρετε τι ακριβώς θέλετε σήμερα το σύμπαν έχει τη διάθεση να συνωμοτήσει …υπέρ σας.

ΖΥΓΟΣ : Παρόλο που σήμερα η διάθεσή σας δεν είναι ακριβώς καλή και για αυτό ίσως η διαμονή σας στο σπίτι θα μπορούσε να έχει τον ολοκληρωτικό χρόνο της μέρας, μα εσείς έστω και με αυτές τις συνθήκες θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο ευχάριστα δίνοντας ευκαιρίες για να διορθώσετε ή να αποκαταστήσετε αυτά που τις προηγούμενες μέρες σας προβλημάτισαν. Τα ερωτικά σας έχουν την τιμητική τους σήμερα που σας δίνετε η ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με το άτομο που σας ενδιαφέρει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Οι ευκαιρίες της σημερινής μέρας είναι πολλές και θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από τις ξαφνικές συναντήσεις ώστε να ανατρέψετε υπέρ σας το δυσάρεστο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Μερικές φορές όμως όσο και αν κάποιοι φαίνεται να αλλάζουν άποψη και στάση τα πράγματα δεν έχουν ακριβώς την κατάληξη που επιθυμούσαν… γιατί πολύ απλά οι ευκαιρίες που τους δώσατε έχουν ήδη τελειώσει όπως και εσείς μαζί τους… οριστικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οικονομικά είναι τα θέματα που σας απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα και αυτό σας βάζει σε σκέψεις πολλές. Είναι που αλλάζετε συνήθειες ή που οι απολαβές σας δεν μπορούν να σας καλύψουν… Σε κάθε περίπτωση ένας πιο συνετός οικονομικός προϋπολογισμός θα βοηθούσε, ιδιαίτερα σήμερα που νοιώθετε εγκλωβισμένοι. Στα ερωτικά σας είστε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Καλό θα ήταν όμως να γνωρίζετε όλους τους κανόνες γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τη δύναμη της εσωτερικής σας συγκρότησης και λογικής βαδίζετε σήμερα που η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε σε μια τάξη καταστάσεις, σκέψεις και προβληματισμούς των προηγούμενων ημερών. Στην τόση σας μεγάλη ένταση καλό θα ήταν να μην αφήσετε την ψυχρή λογική να διευθετήσει θέματα ή ίσως και αντιπαραθέσεις με άτομα του οικείου κοντινού σας περιβάλλοντος γιατί μπορεί να κατηγορηθείτε για παντελή έλλειψη συναισθημάτων και αυτό προφανώς θα κάνει το ταίρι σας να σας νοιώσει σε απόσταση…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να σας δημιουργήσει αντιφατικά συναισθήματα καθώς παρά την πάντα αφαιρετική σας διάθεση και την πρόθεση να αφήνετε πίσω σας τις άσχημες καταστάσεις δεν βρίσκετε την ίδια διάθεση υπέρβασης και από τους άλλους. Αυτό δημιουργεί εντάσεις που ίσως σας κάνουν να σκεφτείτε την θέση σας μέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις σας με τους δικούς ανθρώπους με έναν κάπως πιο απόλυτο και ίσως ψυχρό συλλογισμό. Στα ερωτικά σας κάποια απρόσμενα γεγονότα δίνουν λύσεις που ίσως είναι απελευθερωτικές…

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με τα σχέδια και τα όνειρα της ζωής σας για τα οποία ίσως θα έπρεπε να φανείτε περισσότερο διαλλακτικοί και ευέλικτοι ώστε όλο αυτό που επιθυμείτε να βρίσκει ρεαλιστική βάση στο χρόνο και στον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί. Αν σήμερα αισθάνεστε πως χάνετε τον ενθουσιασμό σας για έναν σχεδιασμό της πορείας σας, μην πτοείστε γιατί έχετε σήμερα την ευκαιρία να σκεφτείτε και να ενθουσιαστείτε για κάτι καινούριο. Στα ερωτικά σας ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα θα αλλάξει την διάθεση σας…

Πηγή: astrologos.gr