Μητσοτάκης: στα ΗΑΕ για υπογραφή συνεργασιών

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της κεφάλαιο στην περιοχή».

Στρατηγικό χαρακτήρα προσδίδει στους ούτως ή άλλως στενούς δεσμούς της Ελλάδος και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων η υπογραφή αργότερα σήμερα της Διακήρυξης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και της συμφωνίας Συνεργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής και της Άμυνας στο πλαίσιο της ολιγόωρης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, την δεύτερη από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο πρωθυπουργός, που έφθασε αργά χθες το απόγευμα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έγινε δεκτός από τον υπουργό Βιομηχανίας, Sultan Al Jaber, αναμένεται να έχει το πρωί ώρα Ελλάδος συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου, Σείχη, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, της οποίας θα ακολουθήσουν διευρυμένες επαφές με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των υπουργών Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές « η Ελλάδα οικοδομεί συστηματικά και ενισχύει διεθνείς και περιφερειακές συμμαχίες, ενώ αυξάνει το διπλωματικό της κεφάλαιο συμμετέχοντας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή», εξ ου και τον πρωθυπουργό συνοδεύουν μεταξύ άλλων στην χώρα του Περσικού Κόλπου τόσο η επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου, Ελένη Σουρανή, όσο και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, ο οποίος και θα συναντηθεί με τον Εμιρατινό ομόλογό του. Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, όπως σημειώνουν τα ίδια πρόσωπα, αναμένεται να επισφραγιστεί η εμβάθυνση των σχέσεων τόσο στο οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο, όσο και στο γεωπολιτικό, επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και η Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που θα υπογραφούν από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, πρόκειται να αποτελέσουν το επιστέγασμα της στενής συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και των κοινών απόψεων έναντι των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτερο σημαντικό πεδίο συνεργασίας με μεγάλες προοπτικές, σημειώνουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, είναι το οικονομικό - επενδυτικό, καθώς ήδη εταιρείες από τα ΗΑΕ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα ΗΑΕ, εξάλλου είναι ο σημαντικότερος επενδυτής στην Ελλάδα από τις χώρες του Κόλπου, ενώ τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για οικονομική συνεργασία είναι η αγροτοβιομηχανία, η κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι υποδομές μεταφορών. Συνεργασίες σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και συγκεκριμένες επενδύσεις αναμένεται να τεθούν επί τάπητος και να συζητηθούν κατά τη συνάντηση, που θα έχουν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιας για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης με το Mubadala Investment Company PJSC.

Μάλιστα, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αραβική Χερσόνησο επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας σε όλους τους τομείς, καθώς και τη στρατηγική διάσταση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έρχεται ως συνέχεια των στρατηγικών φόρουμ ανάμεσα στις δύο χώρες τον τελευταίο χρόνο, όπως επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες.

Το πρώτο εξ αυτών έλαβε χώρα στην Αθήνα τον περασμένο Φεβρουάριο και εστιάστηκε στη διερεύνηση προοπτικών εμβάθυνσης της διμερούς οικονομικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ κατά το δεύτερο, που πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή τηλεδιάσκεψης στα τέλη Ιουλίου, έλαβε χώρα η υπογραφή τεσσάρων Μνημονίων Κατανόησης και ενός Προγράμματος Κοινής Δράσης στους τομείς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καινοτομίας, Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ψηφιακών Δραστηριοτήτων και Πολιτισμού, καθώς και Κοινό Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα του Τουρισμού. Κατά συνέπεια γίνεται φανερό πως οι δύο χώρες έχουν διευρύνει και εμβαθύνει τις οικονομικές σχέσεις με έμφαση στους τομείς του εμπορίου και επενδύσεων, ενέργειας, ψηφιακής διακυβέρνησης, τουρισμού, γεωργίας, άμυνας και πολιτισμού.

Δίπλα στην Ελλάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά την διάρκεια της πανδημίας

Είναι σημαντικό, εξάλλου, να τονιστεί, όπως υπενθυμίζουν κυβερνητικές πηγές πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν δίπλα στη χώρα μας, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19, προσφέροντας στην Ελλάδα υγειονομικό υλικό 11 τόνων, που αποτελείτο από ειδικές προστατευτικές στολές, γάντια και αντισηπτικά, που μεταφέρθηκαν μέσω της Etihad Airlines.

Ο σημαντικότερος επενδυτής στην Ελλάδα από τις χώρες του Κόλπου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέχουν, άλλωστε την μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις από τα κράτη του Περσικού Κόλπου. Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πως περισσότερες από 300 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σημαντικότερους αυτούς των τηλεπικοινωνιών, κατασκευών - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ναυτιλιακής υποστήριξης, εμπορίου τροφίμων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, τα ΗΑΕ κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των αραβικών χωρών σε άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Στους τομείς επενδυτικής συνεργασίας, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, η αγροτοβιομηχανία, η κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η ενέργεια (ΑΠΕ, φυσικό αέριο), οι υποδομές. Αξίζει να σημειωθεί, δε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν το σημαντικότερο επενδυτή στην Ελλάδα από τις χώρες του Κόλπου διατηρώντας συμμετοχή σε μια σειρά επενδύσεων.