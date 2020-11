Αθλητικά

Nations League: η Ισπανία διέσυρε τη Γερμανία

Ο τραυματισμός του Ράμος ήταν το μοναδικό γεγονός που σκίασε το θρίαμβο της «Ρόχα» επί των «Πάντσερ».

H ιστορική βραδιά και νίκη της Εθνικής Ισπανίας επί της Γερμανίας με 6-0 στη Σεβίλλη, που της έδωσε την πρωτιά στον 4ο όμιλο της League A, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League, επισκιάστηκε μόνο από τον τραυματισμό του αρχηγού της «Ρόχα» και της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος.

Ο 34χρονος αμυντικός, ένιωσε έναν πόνο και κράτησε τον δεξιό μηρό του μετά από μία πάσα στο 42ο λεπτό κι ένα λεπτό αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Γκαρσία.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ (AS και Marca)οι πρώτες ενδείξεις του ιατρικού τιμ της Ισπανίας, κάνουν λόγο για θλάση στο δικέφαλο μηριαίο μυ. Κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Τετάρτη (18/11), θα τον κρατήσουν εκτός για σημαντικό διάστημα, στερώντας την παρουσία του από τους «μερένχες» στα ματς «φωτιά» που ακολουθούν με τη Βιγιαρεάλ για τη LaLiga και την Ίντερ στο Μιλάνο για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.