Οικονομία

Αργεντινή: φόρος στους “έχοντες” για να βοηθηθούν οι πληγέντες της πανδημίας

Περίπου 12.000 φορολογούμενοι με περιουσία άνω των 2,5 εκ. δολαρίων θα πληρώσουν βαριά φορολογία για να ανακουφιστούν οι πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού.

Η κάτω βουλή του Κογκρέσου της Αργεντινής ξεκίνησε να συζητά ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει να συγκεντρώσει το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων πέσο (3,75 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω ενός φόρου στις μεγάλες περιουσίες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει προγράμματα που στοχεύουν να βοηθήσουν οικογένειες, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Η Γερουσία αναμένεται να συζητήσει το νομοσχέδιο πριν από το τέλος του μήνα, μόλις πάρει το πράσινο φως της βουλής.

Οι πολίτες με περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 12.000 στον αριθμό, θα κληθούν να καταβάλουν τον ενιαίο φόρο ύψους 2%. Οι εισφορές θα αυξάνονται προοδευτικά όσο αυξάνεται η περιουσία, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο.

Περισσότεροι από 35.700 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Αργεντινή από τη νόσο Covid-19 μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.