Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βατόπουλος: Σημάδια ελάττωσης του ρυθμού αύξησης στα κρούσματα

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας για τα κρούσματα και τους θανάτους. Το σενάριο για άρση του lockdown και του «ακορντεόν».

«Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ελαττώνεται ο ρυθμός αύξησης», σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Ειδικών για τη διασπορά του κορονοϊού, προειδοποιώντας όμως ότι, «οι θάνατοι κι οι διασωληνώσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

Σχετικά με την άρση των μέτρων του lockdown τόνισε ότι είναι περίπλοκο θέμα, αλλά θα «φανεί» μετά το Σαββατοκύριακο και οι αποφάσεις είναι πιθανό να ληφθούν στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Ενώ ερωτηθείς για το ποιος είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για την άρση, εκτίμησε ότι, για να «δει» ότι υπάρχει μείωση, θα περίμενε έναν «υποδιπλασιασμό των κρουσμάτων».

Ο καθηγητής είπε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κρουσμάτων αφορά σε ενδοοικογενειακή μετάδοση και ερωτηθείς σχετικά με τις χθεσινές συγκεντρώσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας, απάντησε πως «προφανώς κάθε συγκέντρωση είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει διασπορά του ιού».

Όσο αφορά στο ενδεχόμενο της άρσης και επιβολής lockdown, είπε ότι «δεν μπορεί κανείς να προβλέψει εύκολα το ενδεχόμενο του ‘ακορντεόν’, εξαρτάται από τη συμπεριφορά της δική μας και του ιού», τόνισε πάντως ότι, «είναι ένα σενάριο».

«Θα προτιμούσα την υιοθέτηση της συμπεριφοράς απέναντι στον ιό αλλά και κάποια μέτρα», διευκρίνισε.

Τέλος, σε συζήτηση με τον καθηγητή του ΑΠΘ, Δ. Σαρηγιαννίδη, είπε ότι, το ποσοστό θετικότητας στην Αθήνα είναι στο 10%, ενώ το όριο του ΠΟΥ είναι στο 4%.