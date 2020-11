Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός –Σαρηγιαννίδης: Πρόβλεψη για 1000-1400 κρούσματα για τέλη του μήνα

Ο καθηγητής του ΑΠΘ για την εξέταση των λυμάτων της πόλης, την απόδοση του lockdown και την πρόβλεψη για τα κρούσματα.

Για την ανάλυση των κρουσμάτων της Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στην εξέταση των λυμάτων από το ΑΠΘ αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής του Δ.Σαρηγιαννίδης, λέγοντας πως «φαίνεται ότι υπάρχει επιπέδωση της καμπύλης».

«Η απόδοση σε ό,τι αφορά τη μείωση της μετάδοσης, είναι γύρω στο 10-15%», σημείωσε αναφέροντας ότι πρόκειται για δεδομένα που δείχνουν την απόδοση του lockdown στη Θεσσαλονίκη – που προηγήθηκε της υπόλοιπης χώρας- προτού κλείσουν τα σχολεία.

Τέλος, βάσει των προβλέψεων, υπολογίζεται ότι στα τέλη του Νοεμβρίου, θα βρισκόμαστε στα 1000 με 1400 την ημέρα. «Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τις επιλογές που θα κάνουμε για την τήρηση των μέτρων και τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση».