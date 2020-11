Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: καταβάλλεται σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους

Πότε θα καταβληθούν τα σχεδόν 100 εκ. ευρώ. Δείτε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων.

Τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 93.964.872 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, για νέες πληρωμές αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης.

Αφορά σε 201.819 δικαιούχους, και συγκεκριμένα:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Οκτώβριο, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 59.797.566 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 134.829.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 25.596.024 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 50.785.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 8.571.282 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 16.205.