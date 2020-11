Κοινωνία

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ στον ΑΝΤ1: εξαντλήσαμε τα περιθώρια διαλόγου με τους διαδηλωτές (βίντεο)

Ο Θ. Χρονόπουλος, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η στάση 2.000 διαδηλωτών, δεν θα ακυρώσει την προσπάθεια της κοινωνίας να περιορίσει τον κορονοϊό.