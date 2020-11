Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πήρε έγκριση το πρώτο rapid test που γίνεται στο σπίτι!

Το γρήγορο τεστ μιας χρήσης δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να «τσεκάρει» στον χώρο του εάν έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε, με τη διαδικασία του κατ' επείγοντος, το πρώτο διαγνωστικό τεστ αυτο-ελέγχου για Covid-19, το οποίο μπορεί να κάνει κανείς μόνος του στο σπίτι και να πάρει τα αποτελέσματα σε 30 λεπτά.

Το γρήγορο τεστ μιας χρήσης, δημιούργημα της εταιρείας Lucira Health, δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε άνω των 14 ετών, ο οποίος υποψιάζεται ότι μπορεί ότι έχει Covid-19, να πάρει δείγμα από τη μύτη του και μετά να «τσεκάρει» αν έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό SARS-CoV-2, δείχνοντας θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.

Έως τώρα είχαν εγκριθεί από τη FDA διαγνωστικά τεστ που επέτρεπαν σε κάποιον να συλλέξει δείγμα μόνος του, αλλά μετά έπρεπε να το στείλει για ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο. Το νέο τεστ είναι το πρώτο που δεν απαιτεί κάτι τέτοιο, αλλά δίνει κατ' οίκον αποτελέσματα.

Το τεστ «Lucira Covid-19 All-In-One Test Kit» μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, στα νοσοκομεία και στα ιατρεία, ενώ για χρήση σε παιδιά κάτω των 14 ετών η χρήση του τεστ πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.