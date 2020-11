Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Διευθύντρια ΜΕΘ ΑΧΕΠΑ: Νοσηλεύουμε ανθρώπους από 35 έως 70 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία και τον αγώνα των εργαζομένων να τα κρατήσουν, το «Γολγοθά» ασθενών, συγγενών και γιατρών», μίλησε στον ΑΝΤ1 η Ελένη Γκέκα.

Με δύο κενές από τις 42 κλίνες ΜΕΘ ξεκινά η εφημερία του ΑΧΕΠΑ, με τη διευθύντρια της Μονάδας να δηλώνει στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, «θα διαμορφωθούν χώροι που να μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».

Η Ελένη Γκέκα, σημείωσε ότι, «όλο το νοσοκομείο είναι σε φοβερή οργάνωση, υπάρχουν προβλέψεις για ΜΕΘ, για βαριά περιστατικά, θα μεταφέρουμε ασθενείς ακόμα και στην Αθήνα, αν χρειαστεί».

Μιλώντας για την εισαγωγή ασθενών στις μονάδες ΜΕΘ είπε ότι, «οι υποψήφιοι για εισαγωγή τους σε ΜΕΘ έχουν έντρομο βλέμμα και ξέρουν τι ακολουθεί».

Αφήνουν πίσω όμως τους συγγενείς, με τους οποίους επικοινωνούν τηλεφωνικά μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο θάλαμο. «Από τη στιγμή που μπαίνουν στις ΜΕΘ αρχίζει ο Γολγοθάς», σημείωσε η Ε.Γκέκα και περιγράφοντας τις στιγμές που πλέον το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι οι μόνοι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούν οι ασθενείς αλλά και ο σύνδεσμος των συγγενών μαζί τους είπε ότι, «τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να τους εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη μέσω της ψυχρής τηλεφωνικής επικοινωνίας», εξηγώντας ότι, «παλιά υπήρχε οπτική επαφή κι έβλεπαν την αγωνία των γιατρών. Τώρα ούτε για τον ύστατο χαιρετισμό δεν είναι εκεί».

«Οι ηλικίες πλέον στις ΜΕΘ είναι πολύ μικρές. Νοσηλεύουμε ανθρώπους από 35 έως 70 ετών», διαπίστωσε η διευθύντρια της ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, περιγράφοντας ως «γιορτή» την αποσωλήνωση κάποιου ασθενούς».

Ερωτηθείσα σχετικά με τη δική της κατάσταση είπε ότι, «έχει λυγίσει πολλές φορές». Αναφέροντας πως μετά από 20 και πλέον χρόνια στη ΜΕΘ, «έχω πιάσει τον εαυτό μου να δακρύζω φεύγοντας από το σπίτι και να λέω ‘τι θα δω σήμερα’».

«Οι άνθρωποι που δουλεύουν στις ΜΕΘ είναι κουρασμένοι, είναι απογοητευμένοι», παρατήρησε και τόνισε ότι όποια ποσοστά ανακοινώνονται τώρα για τους νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ θα ήταν λανθασμένα, αφού «είμαστε ακόμα στην αρχή».