Twitter: σε λειτουργία το νέο εργαλείο Fleets

Η νέα λειτουργία θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες παγκοσμίως σε όλες τις συσκευές Android και iPhone. Σε τι εξυπηρετεί.

Το Twitter έκανε γνωστό ότι θα θέσει, πλέον, σε λειτουργία διεθνώς ένα εργαλείο, το Fleets, το οποίο «εξαφανίζει» αυτόματα τα μηνύματα (tweets) μετά από μία ημέρα, κατά το πρότυπο των «ιστοριών» του Snapchat και του Instagram, αλλά και των ανάλογων δυνατοτήτων σε WhatsApp, LinkedIn και Pinterest.

Το Fleets μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, που όλα θα έχουν 24ωρη ζωή. Η νέα λειτουργία θα εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες παγκοσμίως σε όλες τις συσκευές Android και iPhone.

Πάντως, ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες κατά πόσο η νέα δυνατότητα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για online «παρενοχλήσεις». Επίσης, ένας λόγος που το Twitter καθυστέρησε να δημιουργήσει στην πλατφόρμα του το δικό του εφήμερο εργαλείο είναι ότι είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσει διαφημιστικά έσοδα από εφήμερες αναρτήσεις από ό,τι από πιο μόνιμο περιεχόμενο.

Το νέο εργαλείο έχει δοκιμαστεί σε Ιταλία, Ινδία, Βραζιλία και Ν. Κορέα και, σύμφωνα με το Twitter, γενικά έγινε ευνοϊκά δεκτό. Το σκεπτικό του Twitter, όπως έγραψαν οι δημιουργοί του Fleets σε σχετικό ιστολόγιο της εταιρείας, είναι ότι αρκετοί χρήστες νιώθουν άβολα επειδή ορισμένα μηνύματά τους έχουν μία μονιμότητα. Αντίθετα, «επειδή εξαφανίζονται από την κοινή θέα μετά από μία ημέρα, τα fleets βοηθούν τους ανθρώπους να αισθανθούν πιο άνετα, μοιραζόμενοι τις προσωπικές και περιστασιακές σκέψεις τους, γνώμες και συναισθήματα».

Καθώς το περιβάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνει να γίνει ολοένα πιο πολωμένο και τοξικό, παράλληλα με τη διασπορά κάθε είδους παραπληροφόρησης, αρκετοί χρήστες έχουν μειώσει στο ελάχιστο το ψηφιακό «αποτύπωμά» τους. «Δημιουργήσαμε έναν χώρο με λιγότερη πίεση που επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφραστούν με τρόπο που νιώθουν που λίγο πιο ασφαλείς», δήλωσε ο διευθυντής σχεδιασμού του Twitter, Τζόσουα Χάρις.

Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτό, όντως, επιτυγχάνεται με το νέο εργαλείο. Ορισμένοι χρήστες του Twitter, που ήδη έχουν την εμπειρία των fleets, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», δήλωσαν ότι φαίνεται να έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την ανταλλαγή ενοχλητικών και ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Το Twitter επιβεβαίωσε, επίσης, ότι αναπτύσσει το νέο εργαλείο Spaces, που θα δοκιμάσει σύντομα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε δημόσιες συνομιλίες. Μικρές ομάδες χρηστών θα μπορούν να μιλούν ιδιωτικά χωρίς μόνιμη ηχογράφηση των λεγομένων τους. Στόχος είναι να ενισχυθεί η «φωνή» αρχικά των γυναικών και των μειονοτήτων, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο φόβος ότι η ιδιωτικότητα των συνομιλιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση και «εκτροπή».