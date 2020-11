Οικονομία

Στρατινάκη στον ΑΝΤ1: έκτακτο βοήθημα σε μακροχρόνια ανέργους πριν τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Πότε πληρώνονται οι αναστολές. Τι ισχύει με τις άδεις Ειδικού Σκοπού. Πώς θα υπολογιστεί το Δώρο σε όσους είναι σε αναστολή. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας απαντά μέσω ΑΝΤ1...