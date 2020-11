Life

“Special Report”: Η δημοπρασία Έλληνα ζωγράφου που σταμάτησε τελευταία στιγμή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη συνέχιση του έργου του Γιάννη Σπυρόπουλου ερευνά ο Τάσος Τέλλογλου, «φωτίζοντας» τις σκοτεινές πλευρές της. Γιατί διεκόπη η δημοπρασία του πίνακα