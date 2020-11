Κόσμος

Τραμπ: νέο δικαστικό μπλόκο στη νίκη του Μπάιντεν στη Νεβάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την τελευταία δικαστική αγωγή, σε μία σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί, με τους ειδικούς στα νομικά ζητήματα να δηλώνουν ότι δεν θα αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την κατάθεση δικαστικής αγωγής, προκειμένου να εμποδίσει τη νίκη του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν στη Νεβάδα.

Πρόκειται για την τελευταία δικαστική αγωγή, σε μία σειρά αγωγών που έχουν κατατεθεί, με τους ειδικούς στα νομικά ζητήματα να δηλώνουν ότι δεν θα αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, η δικαστική αγωγή αιτείται την έκδοση δικαστικής εντολής για να ανακηρυχθεί ο Τραμπ νικητής των εκλογών στη Νεβάδα ή, εναλλακτικά, τα εκλογικά αποτελέσματα στην αναφερόμενη πολιτεία να ακυρωθούν και να μην επικυρωθεί νικητής.

Ο Μπάιντεν κέρδισε τη Νεβάδα με πλειοψηφία 33.596 ψήφων, σύμφωνα με το γραφείο του πολιτειακού υπουργού Εσωτερικών. Η δικαστική προσφυγή κατατέθηκε επίσημα, από μία ομάδα Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «οι εκλέκτορες» και θα πήγαιναν στον Τραμπ στο πλαίσιο του συστήματος του Σώματος των Εκλεκτόρων στην περίπτωση που ο Τραμπ κέρδιζε τη Νεβάδα.