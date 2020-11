Υγεία - Περιβάλλον

Εθελόντριες νοσηλεύτριες ΜΕΘ από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Υπόκλιση» από τον Υπουργό Υγείας στις εξειδικευμένες νοσηλεύτριες που σπεύδουν να στηρίξουν τους συναδέλφους τους στο Ιπποκράτειο.

«Υποκλίνομαι στο μεγαλείο ψυχής και τη λεβεντιά αυτών των παιδιών» τονίζει, σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για τις δέκα νοσηλεύτριες που μεταβαίνουν εθελοντικά από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στη μάχη με τον covid-19 και αύριο αναλαμβάνουν υπηρεσία στο «Ιπποκράτειο».

«Την περασμένη εβδομάδα δήλωσα από τη Θεσσαλονίκη ότι όλη η Ελλάδα είναι πλέον μία Υγειονομική Περιφέρεια και η κάθε Υγειονομική Περιφέρεια θα στηρίζει την άλλη», ανέφερε ο υπουργός. «Σήμερα το βράδυ φτάνουν με πτήση από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη δέκα νοσηλεύτριες από τα νοσοκομεία της Κρήτης, οι οποίες έχουν εξειδίκευση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», πρόσθεσε.

«Η Βασιλική, η Ολυμπία, η Ευαγγελία, η Άρτεμις, η Κατερίνα, η Μαλαματή, η Ευφροσύνη, η Ανθή, η Χρυσούλα και η Πηνελόπη, δήλωσαν εθελοντικά ότι μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης στο πλάι των συναδέλφων τους στη Βόρεια Ελλάδα. Από αύριο αναλαμβάνουν υπηρεσία στο "Ιπποκράτειο". Και δεν είναι οι μόνες, καθώς όπως με πληροφορούν οι διοικητές των ΥΠΕ, από περιοχές που δεν πλήττονται τόσο πολύ, και άλλοι δήλωσαν ότι θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, για να βοηθήσουν.

Υποκλίνομαι στο μεγαλείο ψυχής και τη λεβεντιά αυτών των παιδιών.

Υποκλίνομαι και δεσμεύομαι σ' αυτούς, αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους του ΕΣΥ, που αγωνίζονται ηρωικά σε αυτήν την πρωτοφανή πανδημία, ότι θα τους σταθούμε και θα τους στηρίξουμε έμπρακτα, όπως μας στέκονται και μας στηρίζουν μέρα νύχτα μήνες τώρα.

Υποκλίνομαι», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.