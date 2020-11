Life

“The 2Night Show”: συλλήψεις, ανακρίσεις και εξομολογήσεις την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις άνδρες από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο μιλούν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή, τη δουλειά, τα σχέδια και τα όνειρά τους!

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Καραμίχο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, φανερά ανανεωμένος, μιλά για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του και στη ζωή του γιού του η επιστροφή στην Ελλάδα; Πώς αντιδρά ο μικρός κάθε φορά που αναγνωρίζουν τον μπαμπά του στο δρόμο;

Επίσης, αναφέρεται στον καλό του φίλο Χρήστο Βασιλόπουλο και αποκαλύπτει πόσο «χαζομπαμπάς» είναι. Τέλος, μιλά για την συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» και τη αγάπη που νιώθει για τον ρόλο του, τον αστυνόμο Λαΐνη.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μπορεί να είναι από τους καλύτερους stand up comedians στην Ελλάδα είναι όμως και ο καλύτερος οδηγός «TAXI» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Έρχεται στο «The 2Night Show» παρέα με το αστείρευτο χιούμορ του και δίνει μια απολαυστική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μιλά για την παρθενική του εμφάνιση ως παρουσιαστής στο «TAXI» και αποκαλύπτει τα ευτράπελα που έχουν συμβεί στα γυρίσματα. Τέλος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον… «συλλαμβάνει» και τον περνάει από «ανάκριση», μέσα στο περιπολικό της εκπομπής!!!

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Κώστας Λασκαράτος, ο οποίος μιλά για την εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο» που παρουσιάζει και αποκαλύπτει τους λόγους που μένει ξάγρυπνος 48 ώρες κάθε Σαββατοκύριακο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο πολιτικό ρεπορτάζ που υπηρετεί και εξηγεί πότε οφείλει ένας δημοσιογράφος να εκφράζει την άποψη του και πότε αυτό περιττεύει. Τέλος, μιλά για την προσωπική του ζωή και αποκαλύπτει τους λόγους που δεν κάνει σχέδια.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!