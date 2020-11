Κοινωνία

Εισβολή “χάκερς” σε διαδικτυακά μαθήματα με ύβρεις και πορνό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Έρευνες, για τον εντοπισμό αγνώστων, οι οποίοι «χακάροντας» τους κωδικούς μαθητών και μαθητριών εισέβαλλαν στα διαδικτυακά μαθήματα δημιουργώντας αναταραχή, διαξάγει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Καταγγελίες υπάρχουν τόσο στην Κάλυμνο, όσο και στη Ρόδο, σε Γυμνάσιο της οποίας, οι "χάκερς" προέβαλαν και βίντεο με ακατάλληλες σκηνές ερωτικού περιεχομένου, ενώ σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Γιάννη Παπαδομαρκάκη, το ίδιο συνέβη και σε άλλα σχολεία, σε άλλες περιοχές της χώρα, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει ήδη ενημερωθεί.

Επίσης ανάλογη λεπτομερή ενημέρωση έχει γίνει και στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η οποία διενεργεί και σχετική έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άγνωστων δραστών.

Σε κάθε περίπτωση ήδη από χθες έχει ζητηθεί από όλους τους μαθητές να εισέρχονται στο σύστημα για τα διαδικτυακά μαθήματα με τα αληθινά τους στοιχεία και όχι με τη χρήση ψευδωνύμων όπως γίνονταν σε ορισμένες περιπτώσεις προηγουμένως, ούτως ώστε να δυσχεραίνονται τέτοιου είδους «εισβολές».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδομαρκάκη, με εξαίρεση αυτό το περιστατικό αλλά και μικρές αλλά αντιμετωπίσιμες δυσκολίες που υπήρξαν τις πρώτες ημέρες, τα διαδικτυακά μαθήματα διεξάγονται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: rodiaki.gr