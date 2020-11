Πολιτική

Πολυτεχνείο: Kόντρα για το πρόστιμο για κατάθεση λουλουδιών που ακυρώθηκε

Η επικοινωνία Τσίπρα με τη γυναίκα στην οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο και η ακύρωσή του.

Πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε με αφορμή την επιβολή και στη συνέχεια την ακύρωση του προστίμου σε γυναίκα που κατέθεσε λουλούδια στο Πολυτεχνείο χθες.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε στη γυναίκα, που εργάζεται στην περιοχή και στέλνοντας τον κωδικό «6» στο 13033 κατέθεσε λουλούδια στην πύλη του Πολυτεχνείου χθες, όμως σήμερα το πρωί ακυρώθηκε, όπως είχε ανακοινώσει μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θ.Χρονόπουλος.

Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επικοινωνήσει με τη γυναίκα, εκφράζοντας την πρόθεση να καταβληθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το πρόστιμο και κατηγορώντας το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι, « το επέβαλε εξαντλώντας την αυστηρότητά του», ζητώντας την ακύρωσή του.

Λίγο μετά, το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόστιμο ακυρώθηκε μετά από επικοινωνία του διευθυντή Τροχαίας Αττικής με την εργασία της γυναίκας και κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι, «η συμπόνια και η κατανόησή του άργησαν πάλι», ενώ έγινε λόγος για «μικροκομματική εκμετάλλευση».

ΣΥΡΙΖΑ: Να ακυρωθεί το πρόστιμο

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με την Μαρία Κιούση, τη γυναίκα που της έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ γιατί πήγε να αφήσει ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο.

Η κα Κιούση εξήγησε στον κ. Τσίπρα πως εργάζεται δίπλα στο Πολυτεχνείο και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θέλησε να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο, στέλνοντας τον κωδικό 6 λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Η κα Κιούση ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πως κατέθεσε ένσταση για το πρόστιμο που της βεβαιώθηκε, με τον κ. Τσίπρα να τονίζει πως το ελάχιστο που οφείλει να κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να ακυρώσει το πρόστιμο που επέβαλε εξαντλώντας την αυστηρότητά της, ειδάλλως το πρόστιμο θα πληρώσει συμβολικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Κατόπιν εορτής η επικοινωνία Τσίπρα με τη γυναίκα

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 ο διευθυντής Τροχαίας Αττικής, επικοινώνησε στην εργασία της με την κυρία που κατέθεσε λουλούδια στο Πολυτεχνείο, ώστε να αρθεί το διοικητικό πρόστιμο που της επεβλήθη χθες.

Η απόφαση για την άρση είχε παρθεί και η αυτονόητη έμπρακτη συγνώμη είχε ζητηθεί από χθες το απόγευμα, από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ώρες αργότερα κι αφού το πρόστιμο είχε αρθεί, έσπευσε να επικοινωνήσει και αυτός μαζί της.

Κατόπιν εορτής.

Η συμπόνια και η κατανόησή του άργησαν πάλι.

Για ένα θέμα που είχε λυθεί έσπευσε σε μικροκομματική εκμετάλλευση

Επίσης να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις διευκόλυναν δεκάδες πολίτες να πάνε και να καταθέσουν στεφάνια ή λουλούδια στην πύλη του Πολυτεχνείου, παρά την απαγόρευση».

ΣΥΡΙΖΑ: ποιος έχασε τη ντροπή για να τη βρει ο κ. Χρυσοχοΐδης

«Ο συμπονετικός κ. Χρυσοχοΐδης στη χθεσινή του συνέντευξη το βράδυ δεν είπε κουβέντα για την υποτιθέμενη απόφαση να αρθεί το πρόστιμο στη γυναίκα που πήγε να αφήσει ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο.

Σήμερα, αφού αναγκάστηκε μετά την κατακραυγή να μαζέψει άρον - άρον το αδιανόητο πρόστιμο, ζητάει και τα ρέστα από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επειδή τόλμησε να επικοινωνήσει χθες το βράδυ μαζί της και να πει το αυτονόητο, ότι πρέπει να ακυρωθεί το πρόστιμο. Αλλά ποιος έχασε τη ντροπή για να τη βρει ο κ. Χρυσοχοΐδης;», απάντησε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση του υπουργείου.