Κοινωνία

Το Τραμ επιστρέφει στο Σύνταγμα

Επισπεύδεται η επανέναρξη κι άλλων δρομολογίων.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής ότι από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 ξεκινούν εκ νέου τα δρομολόγια του Τραμ από και προς το Σύνταγμα, τα οποία είχαν διακοπεί τον Οκτώβριο του 2018.

Σύμφωνα με τη σχετικό δελτίο Τύπου: Το Σεπτέμβριο η ΣΤΑΣΥ εγκατέστησε ειδικό σύστημα μέτρησης των παραμορφώσεων της πλάκας που καλύπτει την υπόγεια κοίτη του Ιλισού και πραγματοποίησε επισταμένους ελέγχους στο κλειστό τμήμα της διαδρομής του Τραμ, μεταξύ των στάσεων «Κασομούλη» και «Λεωφ. Βουλιαγμένης».

Από τις μετρήσεις και τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, τους δύο μήνες που μεσολάβησαν, δεν προέκυψε ουδεμία παραμόρφωση στην πλάκα κάλυψης του Ιλισού από τις διελεύσεις του Τραμ, επιτρέποντάς μας έτσι να αποδώσουμε με ασφάλεια στο επιβατικό κοινό της Αττικής το τμήμα Σύνταγμα – Κασομούλη, καθώς και τις ενδιάμεσες στάσεις σε Ζάππειο, Λεωφ. Βουλιαγμένης και Φιξ.

Κατά τη διάρκεια της πλήρους εμπορικής λειτουργίας οι μετρήσεις θα συνεχιστούν για ακόμη τέσσερεις μήνες.

Η επανέναρξη των δρομολογίων του Τραμ από και προς το Σύνταγμα εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των υπολοίπων συγκοινωνιακών μέσων.

Παράλληλα επισπεύδεται η επανέναρξη των δρομολογίων του Τραμ και στο τμήμα από τη στάση «Μπάτης» στο Π. Φάληρο έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τα οποία διεκόπησαν τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται η μετατόπιση της γραμμής του Τραμ. Τα έργα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι δοκιμές της νέας γραμμής, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η επανακυκλοφορία των συρμών του Τραμ.

Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον τερματικό σταθμό του Τραμ στο Σύνταγμα, στη συμβολή των οδών Οθωνος και Αμαλίας, λειτουργεί αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων και φόρτισης καρτών με προϊόντα κομίστρου για όλες αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.