Κορονοϊός: Το 18% των κλινών ΜΕΘ covid είναι κενές

Αναλυτικά η κατάσταση που επικρατεί στις ΜΕΘ όλων των ΥΠΕ της χώρας.

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.203 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 950 είναι κατειλημμένες και 253 κενές (ποσοστό 21%).

Οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 579, οι 440 είναι κατειλημμένες και οι 139 κενές (ποσοστό 24%). Οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 624. Από αυτές, 510 είναι κατειλημμένες και 114 κενές (ποσοστό 18%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 211. Από αυτές, 199 είναι κατειλημμένες και 12 κενές (ποσοστό 6%).

Στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 214. Από αυτές, 161 είναι κατειλημμένες και 53 κενές (ποσοστό 25%).

ΜΕΘ-COVID ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής), 163 κλίνες, εκ των οποίων 118 κατειλημμένες και 45 κενές (ποσοστό 28%).

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου), 53 κλίνες, εκ των οποίων 36 κατειλημμένες και 17 κενές (ποσοστό 32%).

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας), 134 κλίνες, εκ των οποίων 126 κατειλημμένες και 8 κενές (ποσοστό 6%).

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης), 123 κλίνες, εκ των οποίων 109 κατειλημμένες και 14 κενές (ποσοστό 11%).

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας), 68 κλίνες, εκ των οποίων 65 κατειλημμένες και 3 κενές (ποσοστό 4,5%).

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), 47 κλίνες, εκ των οποίων 25 κατειλημμένες και 22 κενές (ποσοστό 47%).

7η ΥΠΕ (Κρήτης), 18 κλίνες, εκ των οποίων 13 κατειλημμένες και 5 κενές (ποσοστό 28%).

Στρατιωτικά νοσοκομεία, 18 κλίνες, όλες κατειλημμένες.

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 6.074. Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 3.831 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες).

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής), 629 (από τις 1.169 διαθέσιμες κλίνες).

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου), 244 (από τις 480 διαθέσιμες κλίνες).

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας), 895 (από τις 1.204 διαθέσιμες κλίνες).

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης), 1.175 (από τις 1.557 διαθέσιμες κλίνες).

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας), 453 (από τις 589 διαθέσιμες κλίνες).

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), 232 (από τις 636 διαθέσιμες κλίνες).

7η ΥΠΕ (Κρήτης), 59 (από τις 235 διαθέσιμες κλίνες).

Στρατιωτικά νοσοκομεία, 144 (από τις 194 διαθέσιμες κλίνες).