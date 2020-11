Κόσμος

Κορονοϊός - Ελβετία: εκτός ΜΕΘ οι αρνητές του ιού!

Ο βασικός σύμβουλος για θέματα δημόσιας υγείας στην Ελβετία, πρότεινε να χάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε ΜΕΘ όποιος ασθενής ανήκε στην ομάδα των αρνητών του ιού!

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Ελβετία αυξήθηκε χθες κατά 4.560, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσαν οι ελβετικές υγειονομικές αρχές στη δημοσιότητα.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ελβετία και στο γειτονικό πριγκιπάτο του Λίχντενσταϊν ανήλθε σε 274.534 και ο αριθμός των νεκρών σε 3.300 αυξημένος κατά 142. Η Ελβετία και το Λίχτενσταϊν είχαν καταγράψει 5.980 ημερήσια νέα κρούσματα κορονοϊού πριν από μια εβδομάδα.

Αποτέλεσμα είναι η κατάσταση στις ΜΕΘ να γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Αυτός είναι και ο λόγος που ο βασικός σύμβουλος για θέματα δημόσιας υγείας στην Ελβετία, Γουίλι Όγκιερ, πρότεινε να χάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπους ασθενής ανήκε στην ομάδα των αρνητών του ιού!

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα πρέπει να καταγράφεται όποιος παραβλέπει εσκεμμένα τους κανόνες απόστασης και υγιεινής και έτσι τα νοσοκομεία να γνωρίζουν τα στοιχεία του και να αρνούνται τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ!

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η Ελβετική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (SGI) ζήτησε από τους Ελβετούς να δηλώσουν αν επιθυμούν να νοσηλευθούν σε περίπτωση βαριάς νόσησης.

"Η δήλωση υποστηρίζει τους συγγενείς σας καθώς και τις ομάδες των μονάδων εντατικής θεραπείας στη λήψη αποφάσεών τους, και συνεπώς στην παροχή κατάλληλης θεραπείας" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.