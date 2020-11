Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: επίθεση Αχτσιόγλου στην κυβέρνηση για τα κριτήρια

Τι επισημαίνει σε δήλωση της για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη θέση ότι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι επαγγελματίες βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία λόγω των επιλογών της κυβέρνησης, εκφράζει η Έφη Αχτσιόγλου.

Σε δήλωσή της η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει απευθείας μη επιστρεπτέα ενίσχυση «είναι πια καταλυτικά διαλυτική για την πραγματική οικονομία».

Ολόκληρη η δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου

Η κυβέρνηση κάνει αυστηρότερο το κριτήριο της μείωσης του τζίρου -από 10% σε 20%- που θέτει ως προϋπόθεση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, στους νέους κύκλους του μέτρου. Αποκλείει, έτσι, πολύ μεγάλο μέρος ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακόμα και το βοήθημα των 800 ευρώ που είχε δοθεί στο πρώτο λοκ-ντάουν, σε ένα μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών, τώρα δεν υπάρχει και αντικαταστάθηκε από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αφαιρεί από το δάνειο που δίνει στις επιχειρήσεις το επίδομα αναστολής που έχουν λάβει οι εργαζόμενοί τους, εκμηδενίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ενίσχυση.

Την Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχει λάβει ένας περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες, στην πλειοψηφία τους, επαναλαμβάνονται σε κάθε κύκλο που έχει έως τώρα υλοποιηθεί. Τούτο εξάλλου προκύπτει από τις ίδιες τις δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα, πριν λίγες ημέρες, ότι στους τρεις πρώτους κύκλους την έλαβαν «145.132 μοναδιαία ΑΦΜ επιχειρήσεων», εκ των οποίων οι 120.000 επιχειρήσεις στον 1ο και 2ο κύκλο, δηλαδή στον 3ο κύκλο μόνο 25.000 την έλαβαν για πρώτη φορά.

Οι 4 στους 5 των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, παραμένουν αποκλεισμένοι από την Επιστρεπτέα