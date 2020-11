Αθλητικά

Βρετανία: εξετάζεται η επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα

H βρετανική κυβέρνηση διερευνά τις δυνατότητες επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Αυτό αποκαλύπτει σήμερα το Sky Sports News, μετά τη χθεσινή συνάντηση κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης , για το μέλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου, μεταξύ κυβέρνησης , ομοσπονδίας (FA), Premier League, EFL, Kick It Out και άλλες ενώσεις φιλάθλων.

Όπως σημειώθηκε η κατάσταση θα αξιολογηθεί περαιτέρω πριν από τις 2 Δεκεμβρίου, όταν λήγουν περιορισμοί από το lockdown στην Αγγλία. Σύμφωνα με το Sky Sports News, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι έτοιμη να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πότε οι φίλαθλοι μπορούν να επιστρέψουν στο ποδόσφαιρο, αλλά εξετάζει τη δυνατότητα να επιτρέψει στους φιλάθλους να επιστρέψουν σε αγώνες ποδοσφαίρου στην Αγγλία πριν από τα Χριστούγεννα, εάν τα ποσοστά μόλυνσης είναι χαμηλά.

Η Premier League είχε προηγουμένως εκφράσει απογοήτευση για την περαιτέρω καθυστέρηση της επιστροφής των φιλάθλων στα παιχνίδια. Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Premier League ανέφερε ότι «οι φίλαθλοι στα γήπεδα θα είναι εξίσου ασφαλείς ή ακόμα πιο ασφαλείς από οποιαδήποτε άλλη δημόσια δραστηριότητα που επί του παρόντος επιτρέπεται».