Μαργαρίτα Θεοδωράκη: χωρίς ρεύμα και φαγητό, θα δέσω θηλιά στο λαιμό μου

Έκκληση για βοήθεια κάνει η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύσκολες ώρες, οι συναυλίες που ακυρώθηκαν και οι απλήρωτοι λογαριασμοί.

Χωρίς ρεύμα, χωρίς φαγητό και με το φόβο να της κόψει ο Δήμος και το νερό ζει η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, η οποία απευθύνη έκκληση για βοήθεια!

Η ίδια ζει στο σπίτι της οικογένειας στο Βραχάτι υπό αντίξοες, όπως περιγράφει, συνθήκες, καθώς λόγω του κορονοϊού, οι προγραμματισμένες συναυλίες, με αφορμή της συμπλήρωσης 95 ετών από τη γέννηση του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, ακυρώθηκαν.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν έσοδα για να πληρωθούν λογαριασμοί, ούτε και η περίθαλψη του πατέρα της! Μιλώντας στην Espresso τονίζει: «Ο Γολγοθάς μας ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Λόγω της συμπλήρωσης των, είχαμε κλείσει 45 συναυλίες. Εξαιτίας όμως του κορωνοϊού οι συναυλίες αυτές κατέληξαν από 45 σε… 5, από τις οποίες οι τρεις είναι απλήρωτες. Πώς να ζήσουμε; Πώς να δώσω τα χρήματα για τον ΕΝΦΙΑ, για την περίθαλψη του πατέρα μου; Τα πάντα έχουν πέσει στο κεφάλι μου. Μας έκοψαν λοιπόν το ρεύμα, φαγητό δεν έχουμε ούτε για μας ούτε για τα ζώα που περιθάλπω. Αν μας κόψουν και το νερό, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να δέσω μια θηλιά στο λαιμό μου και να πεθάνω».

Η ίδια μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο γράφοντας: «ΕΙΜΑΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΕΤΩΝ 62. Η ΔΕΗ χθες μου έκοψε το ρεύμα και δεν έχω ούτε τηλέφωνο, ούτε ιντερνέτ. Δεν έχω ρεύμα, δεν έχω φως, δεν έχω να μαγειρέψω, δεν έχω ψυγείο, δεν έχω ζεστό νερό να πλυθώ. Και πραγματικά κρυώνω! Ήρθα σε ένα καλό γείτονα για να στείλω το μήνυμα! Επίσης δεν έχω να φάω! Περισσότερο τα 22 σκυλάκια και τα 35 γατάκια! Δεν έχουμε απολύτως τίποτα! Ούτε ένα σεντ... Τίποτα απολύτως τίποτα! Ζητάμε κάποια βοήθεια! Σας ευχαριστούμε πολύ! Δεν έχω κινητό. Μιας φίλης, 6943-_____ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ! ΚΑΠΟΙΟΣ ΙΣΩΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ! HELP!!!!!».